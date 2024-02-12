У космосі виявили невідомий об'єкт, що має дивний вплив на астероїд

Кільця, що оточують астероїд Чарікло. Зображення: Lucie Maquet

Між Сатурном та Ураном розташоване маленьке кам'яне тіло — астероїд Харікло (10199 Chariklo). Серед інших, подібних йому космічних об'єктів, він відрізняється унікальною особливістю — кільцями. Проте, який невідомий об'єкт таким дивним чином впливає на астероїд, допомагаючи утворювати навколо нього ці кільця, вчені й досі намагаються пояснити.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі The Planetary Science Journal, група астрономів змоделювала динаміку кілець, щоб зрозуміти що має такий влив на Харікло. І у них з'явилося сенсаційне, але доволі правдоподібне припущення.

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Трохи важливої інформації про Харікло

Астероїд має діаметр близько 257,5 км і належить до Кентаврів — групи крижаних тіл між Юпітером і крижаними гігантами Ураном і Нептуном.

Харікло вважається найбільшим з цих маленьких тіл. Але унікальність його в тому, що він здатен похвалитися двома кільцями. Астрономам вдалося їх відкрити 2013 року. Подальші спостереження підтвердили існування кілець.

Художнє зображення Харікло та його системи кілець. Зображення: IAA

Що відомо про кільця Харікло

Чарікло демонструє два тонких кільця шириною в кілька кілометрів. Як підкреслила астроном з Інституту планетарних наук і провідний автор дослідження Аманда Сікафуз, для того, щоб кільця залишалися такими тонкими, потрібен механізм, який обмежує матеріал і запобігає його розсіюванню.

Ілюстрація об’єкта 10199 Харікло з кільцями. Зображення: Space Engine

Що впливає на астероїд Харікло

Щоб змоделювати, як супутник може підтримувати кільця Харікло, команда провела моделювання N-тіла. Іншими словами, вони змоделювали рух мільйонів частинок, що утворюють кільця.

Таким чином "народилася" теорія, яка підтверджується моделюванням, що утворювати та утримувати ці кільця астероїду допомагає невідомий супутник, який обертається навколо Харікло. Цей супутник може мати діаметр приблизно 6 км.

Вчені наголошують, що більше спостережень може виявити, чи справді супутник обертається навколо Харікло. Але наразі жоден із прямих зображень не може його помітити. Тож, знадобляться або непрямі спостереження, або абсолютно нова місія.

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