Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Невідомий об'єкт у космосі має дивний вплив на астероїд — вчені спантеличені arrow

Невідомий об'єкт у космосі має дивний вплив на астероїд — вчені спантеличені

12 лютого 2024 19:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
У космосі виявили невідомий об'єкт, що має дивний вплив на астероїд
Кільця, що оточують астероїд Чарікло. Зображення: Lucie Maquet
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Між Сатурном та Ураном розташоване маленьке кам'яне тіло — астероїд Харікло (10199 Chariklo). Серед інших, подібних йому космічних об'єктів, він відрізняється унікальною особливістю — кільцями. Проте, який невідомий об'єкт таким дивним чином впливає на астероїд, допомагаючи утворювати навколо нього ці кільця, вчені й досі намагаються пояснити.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі The Planetary Science Journal, група астрономів змоделювала динаміку кілець, щоб зрозуміти що має такий влив на Харікло. І у них з'явилося сенсаційне, але доволі правдоподібне припущення. 

Читайте також:

Трохи важливої інформації про Харікло 

Астероїд має діаметр близько 257,5 км і належить до Кентаврів — групи крижаних тіл між Юпітером і крижаними гігантами Ураном і Нептуном. 

Харікло вважається найбільшим з цих маленьких тіл. Але унікальність його в тому, що він здатен похвалитися двома кільцями. Астрономам вдалося їх відкрити 2013 року. Подальші спостереження підтвердили існування кілець. 

 

У космосі виявили невідомий об'єкт, що має дивний вплив на астероїд
Художнє зображення Харікло та його системи кілець. Зображення: IAA

Що відомо про кільця Харікло 

Чарікло демонструє два тонких кільця шириною в кілька кілометрів. Як підкреслила астроном з Інституту планетарних наук і провідний автор дослідження Аманда Сікафуз, для того, щоб кільця залишалися такими тонкими, потрібен механізм, який обмежує матеріал і запобігає його розсіюванню. 

 

Дослідники розповіли про таємничий космічний об'єкт, який дивним чином впливає на астероїд
Ілюстрація об’єкта 10199 Харікло з кільцями. Зображення: Space Engine

Що впливає на астероїд Харікло 

Щоб змоделювати, як супутник може підтримувати кільця Харікло, команда провела моделювання N-тіла. Іншими словами, вони змоделювали рух мільйонів частинок, що утворюють кільця.

Таким чином "народилася" теорія, яка підтверджується моделюванням, що утворювати та утримувати ці кільця астероїду допомагає невідомий супутник, який обертається навколо Харікло. Цей супутник може мати діаметр приблизно 6 км. 

Вчені наголошують, що більше спостережень може виявити, чи справді супутник обертається навколо Харікло. Але наразі жоден із прямих зображень не може його помітити. Тож, знадобляться або непрямі спостереження, або абсолютно нова місія.

 

Раніше ми писали, у метеориті, що впав на Землю, виявили позаземні білки та пил, старші за Сонце.

Нагадаємо, ми розповідали, у зразках астероїда Рюгу виявлено докази, що життя на Землю потрапило з космосу.

Також ми повідомляли, що NASA загубило смертоносний астероїд, який мчить до Землі.

космос
астероїди
дослідження
Сатурн
Уран
планети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі