В космосе нашли неизвестный объект, оказывающий странное влияние на астероид

Кольца, окружающие астероид Харикло. Изображение: Lucie Maquet

Между Сатурном и Ураном расположено маленькое каменное тело — астероид Харикло (10199 Chariklo). Среди других, подобных ему космических объектов, он отличается уникальной особенностью — кольцами. Однако какой неизвестный объект таким странным образом влияет на астероид, помогая образовывать вокруг него эти кольца, ученые до сих пор пытаются объяснить.

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Planetary Science Journal, группа астрономов смоделировала динамику колец, чтобы понять, что имеет такое влияние на Харикло. И у них появилось сенсационное, но достаточно правдоподобное предположение.

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Немного важной информации о Харикло

Астероид имеет диаметр около 257,5 км и относится к Кентаврам — группе ледяных тел между Юпитером и ледяными гигантами Ураном и Нептуном.

Харикло считается самым большим из этих маленьких тел. Но уникальность его в том, что он способен похвастаться двумя кольцами. Астрономам удалось открыть их в 2013 году. Последующие наблюдения подтвердили существование колец.

Художественное изображение Харикло и его системы колец. Изображение: IAA

Что известно о кольцах Харикло

Харикло демонстрирует два тонких кольца шириной в несколько километров. Как подчеркнула астроном из Института планетарных наук и ведущий автор исследования Аманда Сикафуз, для того чтобы кольца оставались такими тонкими, нужен механизм, который ограничивает материал и предотвращает его рассеяние.

Иллюстрация объекта 10199 Харикло с кольцами. Изображение: Space Engine

Что влияет на астероид Харикло

Чтобы смоделировать, как спутник может поддерживать кольца Харикло, команда провела моделирование N-тела. Иными словами, они смоделировали движение миллионов частиц, образующих кольца.

Таким образом, "родилась" теория, которая подтверждается моделированием, что образовывать и удерживать эти кольца астероида помогает неизвестный спутник, вращающийся вокруг Харикло. Этот спутник может иметь диаметр около 6 км.

Ученые отмечают, что больше наблюдений может обнаружить, действительно ли спутник вращается вокруг Харикло. Но пока ни одно из прямых изображений не может его заметить. Итак, понадобятся либо косвенные наблюдения, либо совершенно новая миссия.

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