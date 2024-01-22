На Марсі знайшли підземний океан, що може затопити усю планету

Вид з космосу на планету Марс. Фото: OSORIOartist/europosters.com.ua

Сьогодні поверхня Марса — сухе та повністю спустошене середовище. Проте, геологія вказує на те, що мільярди років тому Червона планета мало багато проточної води, включно з океаном. Зараз вчені знаходять великі поклади льоду під поверхнею, зокрема на полюсах. А одна така знахідка справді вражає.

Зробити відкриття вдалося за допомогою орбітального апарату ESA Mars Express, який оснащений георадаром, пише New Atlas.

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Так, зазначається, що близько 15 років тому Mars Express виявив незвичайне відкладення м’якої породи завдовжки майже 5000 км біля екватора Марса. Формація одержала назву Medusae Fossae Formation (MMF).

Місцезнаходження Medusae Fossae Formation. Зображення: ESA

На думку вчених, MMF було поворотним моментом в історії Марса. Виверження, які його створили, викинули в атмосферу величезну кількість газів і водяної пари, що кардинально змінили клімат планети.

За отриманими даними, на марсіанському екваторі можуть бути підземні відкладення льоду товщиною до 3,7 км. Як зазначають науковці, якщо розтопити цю кількість води, її вистачить, щоб покрити усю планету океаном завглибшки від 1,5 до 2,7 м.

Карта ймовірного льоду на екваторі Марса. Зображення: Planetary Science Institute/Smithsonian Institution

Звичайно, є сподівання, що ці гігантські льодові запаси стануть невичерпним ресурсом для майбутніх марсіанських колоній. Проте, є виклики, з якими доведеться стикнутися:

Щоб видобувати воду необхідно буде застосовувати буріння, адже лід, вкритий "кіркою" вулканічного попелу завтовшки кілька сотень метрів. Замерзла вода не є кристально чистою, вона забруднена пилом. Склад цього льоду невідомий. Але, якщо виявиться, що це водяний лід, це буде найбільше родовище води на Марсі.

"Як давно утворилися ці відкладення льоду і яким був Марс у той час? Якщо буде підтверджено, що це водяний лід, ці масивні відкладення змінять наше розуміння історії клімату Марса. Будь-який резервуар стародавньої води стане захопливою мішенню для людини або роботизованого дослідження", — сказав науковий співробітник проєкту ESA Колін Вілсон.

На ілюстрації нижче біла лінія на поверхні Марса (верхнє зображення) показує ділянку землі, яку просканував MARSIS. На графіку нижче показано форму суші та структуру надр, із шаром сухих відкладень, ймовірно, пилу або вулканічного попелу (коричневим кольором) і шаром імовірно багатих льодом відкладень (синім кольором). На графіку видно, що відкладення льоду має висоту тисячі метрів і ширину сотні кілометрів:



Можливий водяний лід на екваторі Марса. Зображення: CReSIS/KU/Smithsonian Institution

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