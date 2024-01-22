Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Под поверхностью Марса нашли океан из замерзшей воды — хватит затопить планету arrow

Под поверхностью Марса нашли океан из замерзшей воды — хватит затопить планету

22 января 2024 19:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
На Марсе обнаружили подземный океан, который может затопить всю планету
Вид из космоса на планету Марс. Фото: OSORIOartist/europosters.com.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Сегодня поверхность Марса — сухая и полностью опустошенная среда. Однако геология указывает на то, что миллиарды лет назад у Красной планеты было много проточной воды, включая океан. Сейчас ученые находят большие залежи льда под поверхностью, в том числе на полюсах. А одна такая находка действительно поражает.

Сделать открытие удалось с помощью орбитального аппарата ESA Mars Express, оснащенного георадаром, пишет New Atlas.

Читайте также:

Так, отмечается, что около 15 лет назад Mars Express обнаружил необычное отложение мягкой породы протяженностью почти 5000 км у экватора Марса. Формация получила название Medusae Fossae Formation (MMF).

 

Под поверхностью Марса нашли море из замерзшей воды – хватит затопить планету
Местонахождение Medusae Fossae Formation. Изображение: ESA

По мнению учёных, MMF было поворотным моментом в истории Марса. Создавшие его извержения выбросили в атмосферу огромное количество газов и водяных паров, кардинально изменивших климат планеты.

По полученным данным, на марсианском экваторе могут находиться подземные отложения льда толщиной до 3,7 км. Как отмечают ученые, если растопить это количество воды, ее хватит, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от 1,5 до 2,7 м.

 

На Марсе обнаружили подземное море, которое может затопить всю планету.
Карта вероятного льда на экваторе Марса. Изображение: Planetary Science Institute/Smithsonian Institution

Конечно, есть надежда на то, что эти гигантские ледовые запасы станут неисчерпаемым ресурсом для будущих марсианских колоний. Однако есть вызовы, с которыми придется столкнуться:

  1. Чтобы добывать воду, необходимо будет применять бурение, ведь лед, покрытый "коркой" вулканического пепла толщиной несколько сотен метров.
  2. Замерзшая вода некристально чистая, она загрязнена пылью.
  3. Состав этого льда неизвестен. Но, если окажется, что это водяной лед, это будет самое большое месторождение воды на Марсе.

"Как давно образовались эти отложения льда и каким был Марс в то время? Если будет подтверждено, что это водяной лед, эти массивные отложения изменят наше понимание истории климата Марса. Любой резервуар древней воды станет увлекательной мишенью для человека или роботизированного исследования", — сказал научный сотрудник проекта ESA Колин Уилсон.

На иллюстрации ниже белая линия на поверхности Марса (верхнее изображение) показывает участок земли, просканированный MARSIS. На графике ниже показана форма суши и структура недр, со слоем сухих отложений, вероятно, пыли или вулканического пепла (коричневым цветом) и слоем предположительно богатых льдом отложений (синим цветом). На графике видно, что отложение льда имеет высоту тысячи метров и ширину сотни километров.
Исследователи обнаружили под поверхностью Марса большое море из замерзшей воды
Возможенный водяной лед на экваторе Марса. Изображение: CReSIS/KU/Smithsonian Institution

Ранее мы рассказывали, какие земные существа первыми поселятся на Луне и Марсе, чтобы помочь людям колонизировать новые миры.

Напомним, мы писали, как сделать воду на Марсе пригодной для питья с помощью земных существ.

Также мы сообщали, что ученые создали революционную технологию, которая поможет обеспечить кислородом колонии на Марсе.

космос
Марс
планета
вода
ученые
исследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме