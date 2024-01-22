На Марсе обнаружили подземный океан, который может затопить всю планету

Вид из космоса на планету Марс. Фото: OSORIOartist/europosters.com.ua

Сегодня поверхность Марса — сухая и полностью опустошенная среда. Однако геология указывает на то, что миллиарды лет назад у Красной планеты было много проточной воды, включая океан. Сейчас ученые находят большие залежи льда под поверхностью, в том числе на полюсах. А одна такая находка действительно поражает.

Сделать открытие удалось с помощью орбитального аппарата ESA Mars Express, оснащенного георадаром, пишет New Atlas.

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Так, отмечается, что около 15 лет назад Mars Express обнаружил необычное отложение мягкой породы протяженностью почти 5000 км у экватора Марса. Формация получила название Medusae Fossae Formation (MMF).

Местонахождение Medusae Fossae Formation. Изображение: ESA

По мнению учёных, MMF было поворотным моментом в истории Марса. Создавшие его извержения выбросили в атмосферу огромное количество газов и водяных паров, кардинально изменивших климат планеты.

По полученным данным, на марсианском экваторе могут находиться подземные отложения льда толщиной до 3,7 км. Как отмечают ученые, если растопить это количество воды, ее хватит, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от 1,5 до 2,7 м.

Карта вероятного льда на экваторе Марса. Изображение: Planetary Science Institute/Smithsonian Institution

Конечно, есть надежда на то, что эти гигантские ледовые запасы станут неисчерпаемым ресурсом для будущих марсианских колоний. Однако есть вызовы, с которыми придется столкнуться:

Чтобы добывать воду, необходимо будет применять бурение, ведь лед, покрытый "коркой" вулканического пепла толщиной несколько сотен метров. Замерзшая вода некристально чистая, она загрязнена пылью. Состав этого льда неизвестен. Но, если окажется, что это водяной лед, это будет самое большое месторождение воды на Марсе.

"Как давно образовались эти отложения льда и каким был Марс в то время? Если будет подтверждено, что это водяной лед, эти массивные отложения изменят наше понимание истории климата Марса. Любой резервуар древней воды станет увлекательной мишенью для человека или роботизированного исследования", — сказал научный сотрудник проекта ESA Колин Уилсон.

На иллюстрации ниже белая линия на поверхности Марса (верхнее изображение) показывает участок земли, просканированный MARSIS. На графике ниже показана форма суши и структура недр, со слоем сухих отложений, вероятно, пыли или вулканического пепла (коричневым цветом) и слоем предположительно богатых льдом отложений (синим цветом). На графике видно, что отложение льда имеет высоту тысячи метров и ширину сотни километров.

Возможенный водяной лед на экваторе Марса. Изображение: CReSIS/KU/Smithsonian Institution

Ранее мы рассказывали, какие земные существа первыми поселятся на Луне и Марсе, чтобы помочь людям колонизировать новые миры.

Напомним, мы писали, как сделать воду на Марсе пригодной для питья с помощью земных существ.

Также мы сообщали, что ученые создали революционную технологию, которая поможет обеспечить кислородом колонии на Марсе.