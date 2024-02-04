Російський космонавт приєднається до місії NASA — деталі

Члени місії NASA SpaceX Crew-9 Фото: NASA

Російський космонавт Олександр Горбунов стане одним із чотирьох учасників міжнародної експедиції на МКС у рамках місії NASA SpaceX Crew-9. Під час місії NASA SpaceX Crew-9 Горбунов виконає роль спеціаліста місії.

Інформація про це опублікована на офіційному сайті космічного агентства NASA у неділю, 4 лютого.

Читайте також:

Що відомо про російського космонавта у складі місії NASA

В агентстві повідомили, що Горбунов вирушить у свій перший політ у космос, бувши родом із міста Желєзногорськ Курської області. Освіту він здобув у Московському авіаційному інституті за спеціальністю інженер космічних апаратів та пройшов навчання на військовій кафедрі, де отримав спеціалізацію з експлуатації та ремонту літальних апаратів та їх двигунів, досягнувши звання лейтенанта запасу.

Перед тим, як приєднатися до групи космонавтів, Горбунов займався інженерною роботою в компанії "Енергія", де брав участь у підготовці запусків транспортних космічних кораблів з космодрому "Байконур".

Під час місії NASA SpaceX Crew-9 Горбунов виконає роль спеціаліста місії. Його колегами по польоту стануть троє американців: командир корабля Зена Кардман, пілот Нік Хейг та спеціаліст місії Стефані Вілсон.

Що відомо про місію NASA

Ця місія є дев'ятим за рахунком екіпажем, що відправляється на Міжнародну космічну станцію, із запланованим запуском не пізніше серпня 2024 року з території Сполучених Штатів на борту корабля Crew Dragon від компанії SpaceX.

Нагадаємо, що американське космічне агентство NASA справді планує відправити в космос пилосос. Космічний апарат під назвою Interstellar Dust Experiment (IDEX) буде виконувати важливу місію та допоможе розкрити деякі таємниці Всесвіту та нашої Сонячної системи зокрема.

Крім того, космічне агентство Сполучених Штатів Америки (NASA) вирішило відкласти свою програму Artemis із висадки людей на Місяць. Внаслідок технічних проблем це відбудеться у 2026 році.