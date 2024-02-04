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Российский космонавт присоединится к миссии NASA — детали

4 февраля 2024 23:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российский космонавт присоединится к миссии NASA — детали
Члены миссии NASA SpaceX Crew-9. Фото: NASA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский космонавт Александр Горбунов станет одним из четырех участников международной экспедиции на МКС в рамках миссии NASA SpaceX Crew-9. В ходе миссии NASA SpaceX Crew-9 Горбунов исполнит роль специалиста миссии.

Информация об этом опубликована на официальном сайте космического агентства NASA в воскресенье, 4 февраля.

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Что известно про российского космонавта в составе миссии NASA

В агентстве сообщили, что Горбунов отправится в свой первый полет в космос, будучи родом из города Железногорск Курской области. Образование он получил в Московском авиационном институте по специальности инженер космических аппаратов и прошел обучение на военной кафедре, где получил специализацию по эксплуатации и ремонту летательных аппаратов и их двигателей, достигнув звания лейтенанта запаса.

Перед тем как присоединиться к группе космонавтов, Горбунов занимался инженерной работой в компании "Энергия", где он участвовал в подготовке запусков транспортных космических кораблей с космодрома "Байконур".

В ходе миссии NASA SpaceX Crew-9 Горбунов исполнит роль специалиста миссии. Его коллегами по полету станут трое американцев: командир корабля Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист миссии Стефани Уилсон. 

Что известно про миссию NASA

Эта миссия представляет собой девятый по счету экипаж, отправляемый на Международную космическую станцию, с запланированным запуском не позднее августа 2024 года с территории Соединенных Штатов на борту корабля Crew Dragon от компании SpaceX.

Напомним, что американское космическое агентство NASA действительно планирует отправить в космос пылесос. Космический аппарат под названием Interstellar Dust Experiment (IDEX) будет выполнять важную миссию и поможет раскрыть некоторые тайны Вселенной и нашей Солнечной системы в частности.

Кроме того, космическое агентство Соединенных Штатов Америки (NASA) решило отложить свою программу Artemis по высадке людей на Луну. В результате технических проблем это произойдет в 2026 году.

NASA
космос
SpaceX
Россия
космонавт

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