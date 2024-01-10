В NASA рассказали, когда произойдет высадка людей на Луну

Космический корабль для высадки людей в космос. Фото: Lockheed Martin

Космическое агентство Соединенных Штатов Америки (NASA) решило отложить свою программу Artemis по высадке людей на Луну. В результате технических проблем это произойдет в 2026 году.

Об этом сообщает Reuters.

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Высадка астронавтов на Луну

"Первые две миссии американского космического агентства Artemis с участием астронавтов были отложены почти на год из-за задержек, чтобы дать командам больше времени для решения проблем", — отметил администратор NASA Билл Нельсон.

Первая посадка астронавтов на Луну — миссия Artemis-3 — с использованием корабля SpaceX Starship запланирована на сентябрь 2026 года. Ранее ее хотели воплотить в конце 2025 года.

Предшественник этой миссии также был отложен, а теперь запланирован на сентябрь 2025 года. Эта миссия предусматривает полет четырех астронавтов на капсуле Orion, построенной компанией Lockheed Martin, вокруг Луны и обратно.

"Новый график признает очень реальные проблемы развития, с которыми столкнулись наши партнеры по отрасли", — отметил руководитель отдела стратегии исследования Луны и Марса NASA Амит Кшатрия.

Напомним, обнаруженный в 1930 году Плутон, расположенный во внешнем регионе Солнечной системы, а именно в поясе Койпера, что делает его самым отдаленным от Солнца планетоидом. Условия на карликовой планете гораздо благоприятнее, чем на Венере или даже на спутнике Юпитера Европе.

Также мы писали, что еще в 2020 году астрономы натолкнулись на шаровое звездное скопление, которое находится очень близко к центру Млечного Пути. Ему дали название VVV CL002. Теперь же стало известно, что это звездное скопление несется в центр нашей галактики на сумасшедшей скорости. Ученые полагают, что катастрофы избежать не удастся.