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Солнце почернеет на 4 минуты — что известно об уникальном явлении и когда его ждать

3 февраля 2024 07:16
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Полное солнечное затмение 2024 года — чем оно особенно и когда наблюдать
Полное солнечное затмение. Изображение: columbusnavigator.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В этом году состоится уникальное небесное явление — Солнце почернеет на 4 минуты, что смогут увидеть большинство жителей Земли. Но, конечно, черным оно станет не в буквальном смысле. Речь идет о полном солнечном затмении, которое будет действительно особенным. Ученые называют его одним из самых больших астрономических событий десятилетия.

В чем его уникальность, когда произойдет полное солнечное затмение и где можно будет наблюдать, пишет Daily Mail.

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Когда можно наблюдать полное солнечное затмение в 2024 году

Это удивительное астрономическое явление, когда Луна полностью закроет собой Солнце, состоится 8 апреля 2024 года.

По словам астронома из Гринвичской королевской обсерватории, Великобритания, Грега Брауна, полное солнечное затмение будет видно в течение 4 минут.

В чем особенность именно этого полного солнечного затмения

Полное солнечное затмение наступает, когда Луна, Солнце и Земля образуют идеальную прямую линию. Тогда земной спутник полностью блокирует свет от Солнца. В течение короткого периода вокруг Солнца появляется невероятное сияние, известное как солнечная корона. Кажется, что именно Солнце почернело, но на самом деле мы видим Луну, закрывающую его.

Поскольку орбита Луны не круглая, а эллиптическая, спутник Земли то приближается к планете, то удаляется от нее. 8 апреля Луна окажется ближе к Земле, а потому будет выглядеть такой огромной, что полностью закроет собой Солнце. Подобные астрономические события можно наблюдать очень редко.

 

Когда наблюдать полное солнечное затмение 2024 года
Фотография солнечной короны, сделанная из 161 кадра в Митчелли, штат Орегон, во время солнечного затмения 21 августа 2017 года. Авторство: NASA

Кто сможет наблюдать полное солнечное затмение в 2024 году

Насладиться, так сказать, по полной этим астрономическим явлением смогут жители Северной Америки. Как заявляют ученые, примерно 32 млн человек смогут увидеть единственное полное солнечное затмение этого десятилетия.

К сожалению, в других регионах мира полное солнечное затмение не будет видно. Но в некоторых странах Западной Европы, в Аргентине, Чили, Бразилии, Эквадоре, Парагвае, Перу, а также в юго-восточной части Тихого океана, включая Новую Зеландию, можно будет наблюдать 8 апреля частичное солнечное затмение.

Ранее мы сообщали, какие уникальные астрономические явления можно наблюдать в феврале 2024 года.

Напомним, мы писали, что в образцах астероида Рюгу обнаружены доказательства того, что жизнь на Землю попала из космоса.

Также мы рассказывали, что NASA потеряло мчащийся к Земле смертоносный астероид.

космос
Солнце
затмение
небесные явления
астрономия

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