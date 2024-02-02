Які унікальні астрономічні події чекати у лютому 2024 року — повний перелік

Зодіакальне світло над Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія. Фото: Ed Rojas

В останній місяць зими любителі астрономічних явищ зможуть стати свідками декількох цікавих та захопливих небесних подій. Зокрема можна буде спостерігати метеорний потік, зодіакальне світло та Грозову повню.

Розповідаємо, що та коли дивитися на нічному небі у лютому 2024 року далі в матеріалі.

Читайте також:

Метеорний потік у лютому 2024

В останній зимовий місяць можна буде побачити метеорний потік Альфа-Центавриди. На жаль, метеори будуть видимі лише для тих, хто живе в південній півкулі.

Цей невеликий метеорний дощ зазвичай триває близько місяця з кінця січня до 21 лютого. Цього року його пік припаде на 8 лютого — можна буде спостерігати приблизно 5 метеорів на годину. Щоб помітити подію, знайдіть сузір’я Центавра та зачекайте.

Яскравий метеорний потік. Фото: Freepik

Зустріч Марса і Плутона

Якщо у вас є бінокль або телескоп, ви можете спостерігати на нічному небі Марс і Плутон, які максимально наблизилися одне до одного. Відбудеться це в ніч з 14 на 15 лютого.

З'єднання Венери та Марса

Венера і Марс наближаються одне до одного на небі дуже близько приблизно раз на рік. Востаннє вони зближувалися 27 липня 2023 року. А 2024 року це астрономічне явище можна буде спостерігати 22 лютого.

Щоб побачити ці планети разом, ідеально перебувати в південних широтах. Для цього необхідно прокинутися до сходу сонця, вийти на місцевість без високих споруд або дерев і подивитися на південно-східний горизонт.

З'єднання Венери та Марса. Фото: Vito Technology, Inc.

Можливість побачити галактику Боде

Messier 81 більш відома як галактика Боде, що знаходиться за 12 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Великої Ведмедиці, досягне піка видимості ввечері 19 лютого. Але, щоб її побачити необхідно буде скористатися телескопом.

Галактика Боде на небі. Зображення: astrobackyard.com

Грозовий Місяць у лютому

У лютому повня має особливі назви — Грозовий, Сніговий або Голодний Місяць. За припущеннями, повний Місяць отримав таку назву в давні часи, оскільки наприкінці зими випадає найбільше опадів і нашим предкам у ці дні було складно полювати.

У лютому повню можна спостерігати 24 числа. Зокрема, о 14:30 за київським часом Місяць досягне піка яскравості.

Снігова або Грозова повня у лютому. Зображення: depositphotos.com

Зодіакальне світло

За даними видання The Hill, зодіакальне сяйво, також відоме як "помилковий світанок", з'являється одразу після настання сутінків у вигляді конуса слабкого світла, що поширюється вгору від горизонту. Вчені вважають, що зодіакальне сяйво — це сонячне світло, що відбивається від хмар пилу, втягнутих земною гравітацією.

Його пік припадає на 26 лютого. Спостерігати можна, природно, вночі. Щоб збільшити шанси побачити це явище, необхідно розташуватися якомога далі від міських вогнів.

Чумацький Шлях, Венера, Юпітер і зодіакальне світло над Словаччиною. Фото: friendsofnasa.org

Раніше ми писали, NASA загубило смертоносний астероїд, що мчить до Землі. Вчені розповіли, чи варто хвилюватися.

Нагадаємо, ми розповідали, у зразках астероїда Рюгу виявлено докази, що життя на Землю потрапило з космосу.

Також ми повідомляли, що NASA хоче відправити у космос міжзоряний пилосос.