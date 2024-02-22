США готують першу за півстоліття висадку на Місяць — подробиці експедиції

Роботизований космічний корабель "Одіссей", який полетить в нову експедицію на Місяць. Фото: REUTERS/Evan Garcia

Сполучені Штати близькі до здійснення першої за півстоліття спроби висадки на Місяць роботизованого космічного корабля "Одіссей". Вперше цю посадку здійснив корабель "Аполлон-11" під керуванням Ніла Армстронга, База Олдріна та Майкла Коллінза.

Про це повідомляє агенція Reuters у четвер, 22 лютого.

США можуть вдруге висадитись на Місяць

Агенція пише, що сьогодні зореліт облетів навколо Місяця, щоб спробувати приземлитися на його поверхню за понад півстоліття. "Одіссей" має приземлитися сьогодні, у кратері "Малаперт" поблизу південного полюса Місяця. На його борту знаходиться набір наукових приладів, призначених для тижневої роботи на сонячній енергії. Сам корабель належить х’юстонській аерокосмічній компанії Intuitive Machines.

Місія зосереджена на зборі даних про взаємодію космічної погоди з місячною поверхнею, радіоастрономією та іншими аспектами місячного середовища для майбутніх експедицій NASA.

Видання зазначає, що "Одіссей" вилетів у космос тиждень тому, з космопорту NASA імені Джона Кеннеді у Флориді. Його вивела у відкритий космос ракета-носій SpaceX Falcon 9. Якщо сьогодні "Одіссей" успішно приземлиться, пише видання, то місія стане першим контрольованим спуском американського космічного корабля на поверхню Місяця з часів місії "Аполлон-17" у 1972 році, коли туди востаннє ступили астронавти Джин Сернан та Гаррісон Шмітт.

Нагадаємо, раніше британські науковці знайшли на Місяці вулканічний базальт з великим вмістом титану, якого немає у Сонячній системі.

А в NASA через технічні несправності вирішили відкласти до 2026 року космічну програму "Артеміда", яка призначена для висадки людей на Місяць.