США готовят первую за полвека высадку на Луну — подробности экспедиции

Роботизированный космический корабль "Одиссей", который полетит в новую экспедицию на Луну. Фото: REUTERS/Evan Garcia

Соединенные Штаты близки к осуществлению первой за полвека попытки высадки на Луну роботизированного космического корабля "Одиссей". Впервые эту посадку совершил корабль "Аполлон-11" под управлением Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза.

Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 22 февраля.

США могут во второй раз высадиться на Луну

Агентство пишет, что сегодня звездолет облетел вокруг Луны, чтобы попытаться приземлиться на ее поверхность более полувека. "Одиссей" должен приземлиться сегодня, в кратере "Малаперт" вблизи южного полюса Луны. На его борту находится набор научных устройств, предназначенных для недельной работы на солнечной энергии. Сам корабль принадлежит хьюстонской аэрокосмической компании Intuitive Machines.

Миссия сосредоточена на сборе данных о взаимодействии космической погоды с лунной поверхностью, радиоастрономией и другими аспектами лунной среды для будущих экспедиций NASA.

Издание отмечает, что "Одиссей" вылетел в космос неделю назад из космопорта NASA имени Джона Кеннеди во Флориде. Его вывела в открытый космос ракета-носитель SpaceX Falcon 9. Если сегодня "Одиссей" успешно приземлится, пишет издание, то миссия станет первым контролируемым спуском американского космического корабля на поверхность Луны со времен миссии "Аполлон-17" в 1972 году ступили астронавты Джин Сернан и Гаррисон Шмитт.

Напомним, ранее британские ученые обнаружили на Луне вулканический базальт с большим содержанием титана, которого нет в Солнечной системе.

А в NASA из-за технических неисправностей решили отложить до 2026 года космическую программу "Артемида", предназначенную для высадки людей на Луну.