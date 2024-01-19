У космосі виявлено дивні мегасистеми, що суперечать теоріям Всесвіту

Концепція художника гігантської структури, що суперечать космологічному принципу. Авторство: SciTechDaily.com

Ще кілька років тому астрономи виявили у глибокому космосі Гігантську арку з галактик, яка не вкладалася у космологічні теорії. А вже 2024 року стало відомо про відкриття ще однієї мегаструктури — Великого кільця. Незвичайні об'єкти поки що не вдається пояснити. Сучасна наука вважає їх існування неможливим. Сам факт їх наявності кидає виклик розумінню того, як розвивався наш Всесвіт.

Перше і друге відкриття, які змінюють наше уявлення про Всесвіт, зробила команда дослідників з Університету Центрального Ланкаширу (Великобританія). Нову наукову працю вони представили на щорічній зустрічі Американського астрономічного товариства, пише Science Alert.

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Наразі стандартна космологічна модель (ΛCDM) говорить про те, що Всесвіт однорідний на досить великих масштабах. На відстані від 100 мегапарсек (приблизно 325 млн світлових років) і більше в ньому не повинно бути помітних структур та особливостей.

Для розуміння масштабу: діаметр Місцевої групи галактик, до якої входить Чумацький Шлях, близько трьох мегапарсек (приблизно 10 млн світлових років).

Перша мегасистема, що руйнує наше розуміння про Всесвіт — Гігантська арка

Група науковців виявила цю структуру, яка являє собою гігантську арку з галактик, 2021 року. Саме її довжина завела вчених у глухий кут — 3,3 млрд світлових років, тобто близько 1000 мегапарсек.

Щоб розуміти масштаби, якби ми могли бачити її неозброєним оком на небі, вона була б у 20 разів більша за Місяць.

Друга мегаструктура, яка суперечить теоріям Всесвіту — Велике кільце

Велике кільце галактик, яке виявили нещодавно, має діаметр приблизно 1,3 млрд світлових років, а довжину кола — близько 4 млрд світлових років. Як і Арку, його не видно неозброєним оком, інакше воно було б у 15 разів більше за Місяць.

Детальніше про два відкриття

Обидва об'єкти дослідники виявили, аналізуючи, як галактики у складі поглинають світло далеких квазарів, активних ядер галактик. За цими даними група побудувала тривимірну карту області й за допомогою статистичних алгоритмів, вкладених у пошук великих структур, виявила об'єкти.

Велике кільце та Гігантська арка знаходяться на одній відстані від нас — 9,2 млрд світлових років, поряд із сузір'ям Волопас.

Вчені стверджують, що ці мегаструктури існували у такому вигляді, коли Всесвіт був удвічі молодшим.

"Виявлення двох незвичайних ультравеликих структур, розташованих так близько одна до одної, підвищує ймовірність того, що разом вони утворюють ще незвичайнішу космологічну систему", — заявила одна з авторок наукової праці, аспірантка Олексія Лопез.

Велике кільце (синє) і гігантська арка (червоне). Зображення: University of Central Lancashire

Як науковці пояснюють існування цих мегаструктур

Одне з можливих пояснень їх появи — баріонні акустичні осциляції (BAO), "брижі" в щільності галактик. Теоретично це "спадщина" раннього Всесвіту, коли під впливом хвиль від гравітаційних взаємодій у просторі сформувалися гігантські "бульбашки" матерії. Але міхур (бульбашка) — тривимірна структура, а Велике кільце — майже двовимірна гігантська спіраль. І за розміром Арка та Кільце значно більше теоретичних масштабів "бульбашок".

Виступаючи на конференції, автори роботи запропонували два інші пояснення:

Через вплив космічних струн та іншу космологічну модель. Згідно з теорією струн, вони могли утворитися в ранньому Всесвіті та залишити свій "слід" у структурі речовини. Тоді Арку та Кільце можна вважати підтвердженням. Конформна циклічна космологія — модель, що розроблена Роджером Пенроузом та Ваагном Гурзадяном. За цією гіпотезою, Всесвіт живе циклами. Він розширюється і розширюється після Великого вибуху, доки не залишається ніякої речовини й масштаби перестають мати значення. Тоді "порожній" Всесвіт стає новою сингулярністю, цикл запускається знову. Теоретично попередні цикли повинні залишати свій "слід" — саме структури в масштабах Арки та Кільця.

Команда не планує на цьому зупинятися й продовжить пошуки великих структур, щоб розгадати цю таємницю нашого Всесвіту.

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