В космосе обнаружены странные мегасистемы, противоречащие теориям Вселенной

Концепция художника гигантской структуры, противоречащей космологическому принципу. Авторство: SciTechDaily.com

Еще несколько лет назад астрономы обнаружили в глубоком космосе Гигантскую арку из галактик, которая не укладывалась в космологические теории. А уже в 2024 году стало известно об открытии еще одной мегаструктуры — Большого кольца. Необычные объекты пока не удается объяснить. Современная наука считает их существование невозможным. Сам факт их наличия бросает вызов пониманию того, как развивалась наша Вселенная.

Первое и второе открытия, меняющие наше представление о Вселенной, сделала команда исследователей из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания). Новый научный труд они представили на ежегодной встрече Американского астрономического общества, пишет Science Alert.

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В настоящее время стандартная космологическая модель (ΛCDM) говорит, что Вселенная однородна на достаточно больших масштабах. На расстоянии от 100 мегапарсек (примерно 325 млн световых лет) и больше в нем не должно быть заметных структур и особенностей.

Для понимания масштаба: диаметр Местной группы галактик, в которую входит Млечный Путь, около трех мегапарсек (примерно 10 млн световых лет).

Первая мегасистема, разрушающая наше понимание о Вселенной — Гигантская арка

Группа ученых обнаружила эту структуру, которая представляет собой гигантскую арку из галактик в 2021 году. Именно ее длина завела ученых в тупик — 3,3 млрд световых лет, то есть около 1000 мегапарсек.

Чтобы понимать масштабы, если бы мы могли видеть ее невооруженным глазом на небе, она была бы в 20 раз больше Луны.

Вторая мегаструктура, противоречащая теориям Вселенной — Большое кольцо

Большое кольцо галактик, которое обнаружили недавно, имеет диаметр примерно 1,3 млрд световых лет, а длину круга — около 4 млрд световых лет. Как и Арку, его не видно невооруженным глазом, иначе оно было бы в 15 раз больше Луны.

Подробнее о двух открытиях

Оба объекта исследователи обнаружили, анализируя, как галактики в составе поглощают свет далеких квазаров, активных ядер галактик. По этим данным группа построила трехмерную карту области и с помощью статистических алгоритмов, направленных на поиск крупных структур, обнаружила объекты.

Большое кольцо и Гигантская арка находятся на одном расстоянии от нас — 9,2 млрд световых лет, рядом с созвездием Волопас.

Ученые утверждают, что эти мегаструктуры существовали в таком виде, когда Вселенная была вдвое моложе.

"Обнаружение двух необычных ультрабольших структур, расположенных так близко друг к другу, повышает вероятность того, что вместе они образуют еще более необычную космологическую систему", — заявила один из авторов научной работы, аспирантка Алексея Лопез.

Большое кольцо (синее) и гигантская арка (красное). Изображение: University of Central Lancashire

Как ученые объясняют существование этих мегаструктур

Одно из возможных объяснений их появления — барионные акустические осцилляции (BAO), "рябь" в плотности галактик. Теоретически это "наследие" ранней Вселенной, когда под влиянием волн от гравитационных взаимодействий в пространстве сформировались гигантские "пузыри" материи. Но пузырь — трехмерная структура, а Большое кольцо — почти двумерная гигантская спираль. И по размеру Арка и Кольцо гораздо больше теоретических масштабов "пузырев".

Выступая на конференции, авторы работы предложили два других объяснения:

Из-за влияния космических струн и другой космологической модели. Согласно теории струн, они могли образоваться в ранней Вселенной и оставить свой "след" в структуре вещества. Тогда Арку и Кольцо можно считать подтверждением. Конформная циклическая космология — модель, разработанная Роджером Пенроузом и Ваагном Гурзадяном. По этой гипотезе, Вселенная живет циклами. Он расширяется и расширяется после Большого взрыва, пока не остается никакого вещества и масштабы перестают иметь значение. Тогда "пустая" Вселенная становится новой сингулярностью, цикл запускается снова. Теоретически предыдущие циклы должны оставлять свой "след" — именно структуры в масштабах Арки и Кольца.

Команда не планирует на этом останавливаться и продолжит поиск больших структур, чтобы разгадать эту тайну нашей Вселенной.

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