Виявлено молоду землеподібну планету, що змінює наше розуміння про космос

Планета земного типу біля своєї зірки. Зображення: Sci.News.

Астрономи з різних країн світу присвячують свою наукову діяльність пошукам екзопланет. Особливу цікавість викликають молоді планети, які можуть пролити світло на те, як вони утворюються й формуються з плином часу. Нещодавно вдалося виявити дійсно унікальний світ, що може відкрити таємниці ранньої еволюції нашої Землі.

Нове приголомшливе відкриття зробила група астрономів на чолі з Бенджаміном Капістрантом (Benjamin K. Capistrant) з Університету Флориди. Свою наукову працю вони оприлюднили в The Astronomical Journal, пише NASA.

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Що знайшли науковці?

За допомогою космічного телескопа TESS вдалося виявити дуже молоду екзопланету, якій дали назву HD 63433d. Її вік становить менше ніж 400 млн років, що означає, що вона знаходиться ще в зародковому стані. Для порівняння, відповідно до сучасних наукових даних вік Землі становить 4,60 млрд років.

Крім того, виявилося, що це ще й найменша екзопланета. Вчені впевнені, що HD 63433d є важливим космічним об'єктом для розуміння того, як утворюються планети, розміром із Землю.

Екзопланета HD 63433d, вік якої приблизно 400 мільйонів років. Зображення: NASA/Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

Що дізналися астрономи про екзопланету HD 63433d під час спостережень?

Дослідники вивчали цей світ за допомогою наземних телескопів. Виявилося, що це найближча до нашої Сонячної системи планета земного типу. Вона знаходиться приблизно за 73 світлові роки від нашого світила і входить до сузір'я Великої Ведмедиці.

Ця планета знаходиться у 8 разів ближче до своєї зірки, ніж Меркурій до Сонця. Екзопланета обертається за 4,2 дні навколо молодої зірки HD 63433 (TOI 1726) того ж типу, що й Сонце. Тобто материнська зірка належить до спектрального класу G5V, має масу 0,99 маси Сонця і радіус 0,91 радіуса Сонця. Крім того, у екзопланети є "брати" — ще дві планети класу міні-нептун, що також обертаються навколо материнської зірки.

HD 63433d "заблокована" приливними силами своєї зірки, так що один її бік настільки розігрітий, що являє собою море лави. За підрахунками фахівців, температура на денній поверхні може досягати 1257°C. Там постійно відбуваються виверження вулканів.

Яким може бути нічний бік планети, науковці поки що не знають. Цілком ймовірно, що на протилежному боці панує погода, як на Плутоні — з льодовиками замороженого азоту.

Звичайно, шанси на розвиток життя на HD 63 433d виглядають мізерними. Адже вони дуже молода. Крім того, під час подальших спостережень вчені хочуть дізнатися, чи є у планети атмосфера. Адже наразі вони не можуть відповісти напевне на це питання.

За словами авторів наукової праці, вивчення нової екзопланети важливе для розуміння ранньої еволюції Землі. Це допоможе відповісти на питання, як швидко могла формуватися тверда поверхня нашої планети, який вплив молода зірка може мати на розвиток життя, як відбувається еволюція планет земного типу.

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