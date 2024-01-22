Неизвестный объект в космосе со странной массой озадачил ученых — что это

Трехмерная иллюстрация нейтронной звезды в туманности. Изображение: Shutterstock

Неизвестный космический объект с очень странной массой, обнаруженный во Млечном Пути, изрядно озадачил астрономов. Они пытаются понять, что именно показал им телескоп, и если догадки верны, это может изменить наше представление о Вселенной.

Открытие удалось сделать международной команде ученых во главе с профессором астрофизики Университета Манчестера (Великобритания) Беном Степперсом. Их научный труд обнародован в журнале Science, пишет Space.com.

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Так, сообщается, что найти этот таинственный объект исследователям помог радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Северной Капской провинции Южной Африки.

Что удалось узнать о таинственном космическом теле

Известно, что объект расположен во Млечном Пути на расстоянии около 40 тыс. световых лет от нас в плотном скоплении звезд, которое называется "шаровым скоплением".

Его удалось обнаружить у пульсара (нейтронная звезда), известного как PSR J0514-4002E.

Команда обнаружила, что пульсар и таинственный объект разделены на 8 млн км, что примерно в 0,05 раза превышает расстояние между Землей и Солнцем, и вращаются вокруг друг друга каждые семь земных дней.

Орбитальный объект имеет большую массу, чем любая известная нейтронная звезда, но меньшую, чем любая известная черная дыра, из-за чего он попадает прямо в разрыв масс черной дыры.

Теории ученых и открытия важны для понимания Вселенной

Поскольку нейтронная звезда вращается со скоростью 170 раз в секунду, как космический маяк, небольшие изменения в очень регулярных импульсах позволили исследователям определить, что PSR J0514-4002E имеет невероятно плотный орбитальный объект, т.е. он может быть лишь остатком сверхмассивной свернутой.

У ученых есть несколько теорий, чем именно может быть таинственный объект:

Система с двумя нейтронными звездами. Двойной системой радиопульсар-черная дыра. Неизвестный плотный космический объект около пульсара.

Иллюстрация обнаруженной системы, предполагающая, что неизвестный объект в ней является черной дырой. Изображение: Daniëlle Futselaar

Второй вариант, отмечают исследователи, был бы более предпочтителен, поскольку благодаря очень периодическим вспышкам пульсара, которые можно использовать как механизм синхронизации, и интенсивному гравитационному воздействию черной дыры, такая система может иметь решающее значение для проверки ограничений теории гравитации Эйнштейна 1915 года, известной как общая теория относительности.

Но, в любом случае, эта система может стать уникальной космической лабораторией для изучения поведения материи и физики в экстремальных условиях.

"Любая возможность для изучения природы компаньона является увлекательной. Система пульсар-черная дыра станет важной мишенью для проверки теорий гравитации, а тяжелая нейтронная звезда даст новое понимание ядерной физики при очень высокой плотности", — сказал профессор Бен Степперс.

Астрономы подчеркнули, что раскрытие подлинной природы компаньона станет поворотным моментом в нашем понимании нейтронных звезд, черных дыр и всего прочего, что может скрываться в разрыве масс черной дыры. И конечно же поможет провести линию разграничения между нейтронными звездами и черными дырами, ведь обе рождаются, когда погибает массивная звезда.

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