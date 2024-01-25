Жизнь на Землю прибыла из космоса — ученые нашли улики на астероиде Рюгу

Околоземный астероид из группы Аполлона Рюгу. Фото: Alexyz3d/Shutterstock.com

Ровно 10 лет назад японская межпланетная станция Хаябуса-2 была запущена к околоземному астероиду Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли. В 2019 году космическому аппарату удалось собрать астероидную почву, а через год капсула с ценным материалом была доставлена на Землю. Сегодня эти образцы чрезвычайно важны для изучения Вселенной, в частности Солнечной системы. Более того, они помогли ученым установить, что зерна жизни прибыли на нашу планету именно из космоса.

Детали новых выводов ученых были опубликованы в журнале Science Advances, пишет Phys.org.

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Как рассказали исследователи, поскольку астероид Рюгу не имеет защитной атмосферы, его поверхностный слой напрямую подвергается воздействию из космоса — небольшая межпланетная пыль может ударяться о поверхность астероида, что приводит к изменению состава материалов поверхности. Известно, что кометное органическое вещество транспортируется из космоса в околоземный регион, где и находятся такие астероиды как Рюгу.

В образцах Рюгу удалось обнаружить небольшие брызги расплава размером от 5 до 20 микрометров. Эти брызги образовались, когда микрометеороиды кометной пыли бомбили Рюгу.

Ученые провели 3D-компьютерную томографию и химический анализ, что позволило узнать, что брызги расплава состоят в основном из силикатного стекла с пустотами и небольшими вкраплениями сферических сульфидов железа.

"Химический состав брызг расплава свидетельствует, что гидросиликаты Рюгу смешаны с кометной пылью", — рассказала ученая из Университета Тохоку Мегуми Мацумото.

(Слева) Обнаружены брызги расплава, имеющие круглую форму. (справа) КТ брызг расплава, показывающая большое количество пустот внутри. Изображение: Megumi Matsumoto et al

Смешивание и плавление материалов поверхности Рюгу и кометной пыли при нагревании и быстром охлаждении, вызванном ударом, образовало брызги расплава. Пустоты соответствуют водяному пару, высвобождающемуся из водных силикатов Рюгу и впоследствии захватываемому брызгами расплава.

Анализ также выявил небольшие углеродные материалы с большим количеством нанопор и вкраплениями сульфида железа в брызгах расплава.

Углеродные материалы структурно похожи на примитивное органическое вещество в кометной пыли, хотя недостает азота и кислорода, что делает их химически отличными от органического вещества.

Углеродный материал, найденный в брызгах расплава. Изображение: Megumi Matsumoto et al

"Мы предполагаем, что углеродные материалы образовались из кометного органического вещества из-за испарения летучих веществ, таких как азот и кислород, при нагревании, вызванном ударом. Это свидетельствует, что кометное вещество было транспортировано в околоземный регион из внешней Солнечной системы. Эта органическое вещество может быть маленьким семенем жизни, когда-то доставленным из космоса на Землю", — заявила Мацумото.

Команда и дальше продолжит изучать образцы астероида Рюгу, чтобы найти больше брызг расплава. Исследователи надеются, что это позволит лучше понимать поступление примитивных космических материалов на Землю.

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