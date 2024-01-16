Первые животные на Луне и Марсе — кто поможет астронавтам выжить в космосе

Концептуальное изображение первой колонии на Марсе. Авторство: freepik.com

Как известно, в ближайшие 10 лет космические агентства, в частности NASA, планируют построить первые базы на Луне, впоследствии миссия будет отправлена и на Марс. Чтобы создать колонии вне Земли, необходимо обустроить продуманные целостные экосистемы с растениями и животными, которые смогут выполнять много жизненно важных функций для человека.

Какие земные существа первыми поселятся на Луне и Марсе, чтобы помочь людям колонизировать другие миры, рассказали астробиологи в комментарии Live Science.

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Как объясняет планетолог из Научно-исследовательского центра Эймса NASA Кристофер Маккей, гравитация Красной планеты составляет примерно одну треть земной, а Луны — одну шестую земной. Базы на Луне или Марсе можно построить с учетом привычного людям давления, температуры и состава воздуха, но нет способа изменить силу тяготения.

Низкая сила тяготения может негативно повлиять на рост мышц и костей, поэтому большинство животных не смогут нормально стоять и ходить. Вероятнее, лучше всего для заселения Марса или Луны подойдут маленькие существа.

Какие животные теоретически смогут первыми поселиться на Луне и Марсе:

мыши;

ракообразные;

рыбы;

насекомые;

тихоходы.

Кристофер Маккей утверждает, что лучшим космическим домашним скотом могут быть именно обитатели морских глубин, ведь они смогут легко вынести низкую силу тяготения.

К примеру, рыбы и ракообразные можно употреблять в пищу, они не нуждаются в больших ресурсах для разведения, а также оставляют мало отходов.

Насекомые тоже могут попасть в рацион астронавтов, выступив альтернативным источником белка. При этом им не нужно много места и они способны опылять растения, которые будут выращивать люди для питания.

Тихоходы хоть и не принесут особой пользы экосистеме на лунной или марсианской базе, однако их способность выдерживать экстремальные условия (жара, холод, огромный уровень излучения и т.п.) можно было использовать для модификации других животных.

Но все же, по словам астробиолога из Университета Вашингтона (Сиэтл, США) Дэвида Кетлинга, сложные развитые живые экосистемы за пределами Земли пока находятся в области научной фантастики. В настоящее время нет масштабных основательных исследований, посвященных жизни животных в условиях Марса и Луны.

Тем не менее животные точно станут частью будущих внеземных экосистем, поэтому появление таких научных работ лишь вопрос времени.

Ранее мы сообщали, что ученые придумали, как сделать воду на Марсе пригодной для питья с помощью земных существ.

Напомним, мы писали, как мухи помогут NASA выращивать еду на Марсе.

Также мы говорили, что ученые создали революционную технологию, которая поможет обеспечить кислородом колонии на Марсе.