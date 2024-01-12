Экзотическая погода пронеслась по далекой гигантской планете — что узнали ученые

Планета HAT-P-7b вращается вокруг звезды HAT-P-7 и находится в созвездии Лебедя. Изображение: NASA

Наша Вселенная наполнена действительно удивительными мирами, которые кажутся скорее выдумкой писателей-фантастов, а не правдой. И все же они существуют! Один из таких миров — гигантская экзопланета HAT-P-7b, на которой царит очень экзотическая погода.

Соответствующее исследование ученых из Великобритании было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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Что известно о планете HAT-P-7b?

Эта планета стала одной из первых, существование которых подтвердили с помощью орбитального телескопа Кеплер. Удивительно большая экзопланета относится к классу горячих юпитеров.

HAT-P-7b вращается вокруг звезды HAT-P-7 так близко, что год на планете длится менее трех дней.

На солнечной стороне HAT-P-7b, постоянно обращенной к звезде, температура поднимается выше 2200°C, что превышает температуру на многих звездах. А на "ночной" стороне температура наполовину меньше — 1300°C.

Их домом является созвездие Лебедя. Ученые отмечают, что планета находится в 1044 светловых годах от Солнца.

Горячий юпитер HAT-P-7b. Изображение: NASA

Астрономы долго наблюдали за звездой и ее планетой, чтобы изучить этот мир. Задание усложнялось большим расстоянием. Однако ориентируясь на изменения яркости HAT-P-7b, расположение и узор ее свечения удалось открыть некоторые тайны.

Что известно об экзотической погоде на планете HAT-P-7b?

Наблюдения раскрыли неожиданную вещь — атмосфера планеты постоянно меняется. На ее ночной стороне формируются облака, транспортируемые сильными ветрами в сторону дневной стороны, где они испаряются. Скорость ветра часто резко меняется, поэтому многие облака формируются и затем исчезают.

Это первый пример существования погоды на газовом гиганте вне Солнечной системы.

Как может выглядеть поверхность планеты HAT-P-7b. Иллюстрация: blenderartists.org

Но и это еще не все! Облака, как предполагают авторы статьи, состоят из корунда — минерала, составляющего основу рубинов, сапфиров и многих других драгоценных камней. Соответственно, такие облака, если они задерживаются на ночной стороне, где это соединение может существовать в жидком состоянии, могут насыщать нижние слои атмосферы HAT-P-7b "рубиновыми" и "сапфировыми" каплями.

То есть, можно предположить, что на ночной стороне экзопланеты идут "дожди" из кристаллов рубинов и сапфиров.

Подобные "драгоценные облака", как считают ученые, формируются на границе между дневной и ночной стороной HAT-P-7b, где температуры достаточно низки для конденсации сапфиров и рубинов из паров корунда.

Ученые также смоделировали магнитное поле экзопланеты HAT-P-7b:

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