Обнаружена молодая землеобразная планета, изменяющая наше понимание о космосе

Планета земного типа около своей звезды. Изображение: Sci.News.

Астрономы из разных стран мира посвящают свою научную деятельность поискам экзопланет. Особое любопытство вызывают молодые планеты, которые могут пролить свет на то, как они образуются и формируются с течением времени. Недавно удалось обнаружить действительно уникальный мир, который может открыть тайны ранней эволюции нашей Земли.

Новое потрясающее открытие совершила группа астрономов во главе с Бенджамином Капистрантом (Benjamin K. Capistrant) из Университета Флориды. Свой научный труд они обнародовали в The Astronomical Journal, пишет NASA.

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С помощью космического телескопа TESS удалось обнаружить очень молодую экзопланету, которой дали название HD 63433d. Ее возраст составляет менее 400 млн лет что означает, что она находится еще в зачаточном состоянии. Для сравнения, в соответствии с современными научными данными возраст Земли составляет 4,60 млрд лет.

Кроме того, оказалось, что это еще и самая маленькая экзопланета. Ученые уверены, что HD 63433d является важным космическим объектом для понимания того, как образуются планеты размером с Землю.

Экзопланета HD 63433d, возраст которой примерно 400 миллионов лет. Изображение: NASA/Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

Что узнали астрономы об экзопланете HD 63433d во время наблюдений?

Исследователи изучали этот мир с помощью наземных телескопов. Оказалось, что это самая близкая к нашей Солнечной системе планета земного типа. Она находится примерно в 73 световых годах от нашего светила и входит в созвездие Большой Медведицы.

Эта планета находится в 8 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Экзопланета вращается за 4,2 дня вокруг молодой звезды HD 63433 (TOI 1726) того же типа, что и Солнце. То есть материнская звезда относится к спектральному классу G5V, имеет массу 0,99 массы Солнца и радиус 0,91 радиуса Солнца. Кроме того, у экзопланеты есть "братья" — еще две планеты класса мини-нептун, также вращающиеся вокруг материнской звезды.

HD 63433d "заблокирована" приливными силами своей звезды, так что одна ее сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы. По подсчетам специалистов температура на дневной поверхности может достигать 1257°C. Там постоянно происходят извержения вулканов.

Какой может быть ночная сторона планеты, ученые пока не знают. По всей вероятности, на противоположной стороне царит погода, как на Плутоне — с ледниками замороженного азота.

Конечно, шансы на развитие жизни на HD 63 433d выглядят скудными. Она ведь очень молодая. Кроме того, в ходе дальнейших наблюдений ученые хотят узнать, есть ли у планеты атмосфера. Ведь пока они не могут ответить на этот вопрос.

По словам авторов научной работы, изучение новой экзопланеты важно для понимания ранней эволюции Земли. Это поможет ответить на вопрос, как быстро могла формироваться твердая поверхность нашей планеты, какое влияние молодая звезда может оказать на развитие жизни, как происходит эволюция планет земного типа.

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