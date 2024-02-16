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Земля насправді була плоскою — нове дослідження відкрило приголомшливу правду

16 лютого 2024 21:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Земля дійсно була пласкою — вчені ошелешили висновками нового дослідження
Пласка Земля у космосі. Зображення: steampowered.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Шанувальники популярної теорії змови про плоску Землю можуть радіти. Вони дійсно мали рацію. Правда, зі своїми висновками запізнилися приблизно на кілька мільярдів років. Так, відповідно до нової наукової гіпотези наша планета була пласкою на першому етапі свого формування, перш ніж перетворитися на сферу, а точніше на еліпс. 

До таких висновків прийшли астрофізики з Інституту математики, фізики та астрономії імені Єремії Горрокса UCLan. Їх наукова праця оприлюднена в Astronomy and Astrophysics Letters, пише Tech Explorist.

Доктор Адам Фентон, який керував дослідженням, зазначив, що формування планет залишається неясним для науковців. Тож, наразі існують дві основні теорії, яки могли б пояснити, як утворюються ці небесні тіла:

  • акреція ядра;
  • нестабільність диска.

Саме на останній зосередили свою увагу дослідники у новій науковій праці. Відповідно до цієї теорії протопланети швидко виникають у щільних газових плоских дисках, які оточують молоді зірки, завдяки їх розпаду.

Дослідники за допомогою комп’ютерного моделювання змоделювали формування планет на основі теорії нестабільності диска. 

В результаті їх дослідження показало, що на найпершій стадії формування планети спочатку мають приплюснуту форму, схожу на млинець, а не сферичну, як вважалося раніше. 

 

Дослідження показують, що колись Земля була плоскою
Комп’ютерне моделювання формування планет у протозоряному диску. Авторство: Jeremiah Horrocks Institute

Дослідження також демонструє, що молоді планети здебільшого збільшуються, коли матеріал падає на них з полюсів, а не з екваторів, розтягуючись у сплюснутий сфероїд, який має дещо плоску та овальну форму, і лише з часом набуває своєї звичайної сферичної форми.

Це важливе відкриття підкреслює важливість спостереження за молодими планетами для розуміння їх формування і відповідно формування нашої планети. 

 

Комп’ютерне моделювання показало, що Земля раніше була пласкою — вчені ошелешили висновками нового дослідження
Змодельована молода планета, вигляд зверху (ліворуч) і збоку (праворуч). Авторство: Jeremiah Horrocks Institute

Вчені на цьому не зупиняються. У подальших дослідженнях вони вивчатимуть вплив навколишнього середовища на форму планет і їхній хімічний склад. Це планують зробити, грунтуючись на спостереженнях космічних телескопів, як JWST.

Раніше ми писали, чому деякі люди досі вірять, що Земля пласка

Нагадаємо, ми розповідали, що чекає на людство, коли Земля раптом перестане обертатися навколо своєї осі. 

Також ми повідомляли, що вчені попередили про майбутні загрози, які чекають на Землю. 

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