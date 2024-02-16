Земля на самом деле была плоской — ученые ошарашили выводами нового исследования

Плоская земля в космосе. Изображение: steampowered.com

Сторонники популярной теории заговора о плоской Земле могут радоваться. Они действительно были правы. Правда, со своими выводами опоздали примерно на несколько миллиардов лет. Так, согласно новой научной гипотезе, наша планета была плоской на первом этапе своего формирования, прежде чем превратиться в сферу, а точнее в эллипс.

К таким выводам пришли астрофизики из Института математики, физики и астрономии имени Иеремии Горрокса UCLan. Их научный труд обнародован в Astronomy and Astrophysics Letters, пишет Tech Explorist.

Доктор Адам Фентон, руководивший исследованием, отметил, что формирование планет остается неясным для ученых. Сейчас существуют две основные теории, которые могли бы объяснить, как образуются эти небесные тела:

аккреция ядра;

нестабильность диска.

Именно на последней сосредоточили свое внимание исследователи в новом научном труде. Согласно этой теории, протопланеты быстро возникают в плотных газовых плоских дисках, окружающих молодые звезды, благодаря их распаду.

Исследователи с помощью компьютерного моделирования смоделировали формирование планет на основе теории нестабильности диска.

В результате их исследование показало, что на первой стадии формирования планеты сначала имеют приплюснутую форму, похожую на блин, а не сферическую, как считалось ранее.

Компьютерное моделирование формирования планет в протозвездном диске. Авторство: Jeremiah Horrocks Institute

Исследование также демонстрирует, что молодые планеты в большинстве своем увеличиваются, когда материал падает на них с полюсов, а не с экваторов, растягиваясь в сплюснутый сфероид, имеющий несколько плоскую и овальную форму, и лишь со временем принимая свою обычную сферическую форму.

Это важное открытие подчеркивает важность наблюдения за молодыми планетами для понимания их формирования и соответственно, формирования нашей планеты.

Смоделированная молодая планета, вид сверху (слева) и сбоку (справа). Авторство: Jeremiah Horrocks Institute

Ученые на этом не останавливаются. В дальнейших исследованиях они будут изучать влияние окружающей среды на форму планет и их химический состав. Это планируют сделать, основываясь на наблюдениях космических телескопов, как JWST.

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