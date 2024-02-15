На Землю чекають страшні космічні загрози — від чорних дір до радіації

Космічні загрози для життя на Землі. Фото: shutterstock.com

Чи задумувалися ви коли-небудь, що наша планета і ми разом із нею можемо будь-якої миті зіткнутися з катастрофою, яка за мить знищить усе живе. Ніхто не знає, коли та чи інша екзистенційна загроза з космосу призведе до знищення Землі, але така небезпека присутня постійно.

Тож, що загрожує нам з космосу та може спровокувати зникнення життя у Сонячній системі, пише журнал Popular Mechanics.

Сонце, що випробовує планету на міцність

Як заявляють вчені, приблизно раз на сто років Землю накриває потужний магнітний шторм, що пов'язаний із екстремально високою сонячною активністю.

Потужна магнітна буря може пошкодити супутникові системи, радіо- та комунікаційні системи, електроенергетичні системи, зупинити авіацію. При цьому фахівці повідомляють, що подібне явище варто очікувати найближчим часом.

Потужна магнітна буря. Анімація: NASA

Каміння з неба

Нашу планету час від часу атакують метеорити та астероїди, однак їх розміри надто малі, щоб завдати шкоди Землі або її жителям.

Проте, науковці не виключають, що у майбутньому може виникнути загроза, коли до планети мчатиме астероїд-гігант. Якщо людству не вдасться змінити траєкторію його польоту або знищити у космосі, до того як він долетить, то частина усього живого загине від потужного вибуху, який можна порівняти із ядерним, а друга буде вимушена пристосовуватися до нового клімату та кардинальних змін: цунамі, аномальні морози чи сильна спека накриють усю нашу планету.

Падіння астероїда на Землю. Анімація: google.com

Величезні потоки гамма-випромінювання

Подібне явище може загрожувати нашій планеті, якщо десь поряд утвориться нова чорна діра. Потоки гамма-випромінювання можуть за лічені секунди знищити наш озоновий шар. Якщо це станеться, люди отримають потужне опромінення радіацією.

Потоки гамма-випромінювання. Скриншот з Youtube

Вибух наднової

Ще одна цілком реальна космічна загроза — наближення великої зірки до навколишньої системи, що спровокує потужний вибух наднової. Це явище миттєво знищить нашу атмосферу.

Вибух наднової. Зображення: NASA

Ми точно не самотні, але чи будуть позаземні цивілізації гуманними?

Вчені вважають, що напад інопланетян така ж реальна космічна загроза, як і падіння гігантського астероїда. Адже ми тільки почали досліджувати наш Всесвіт, а стверджувати, що він пустий та не має більше життя окрім нас, було б зухвало.

Вторгнення інопланетян. Зображення: AdobeStock

Ці гіпотези вчених вкотре нам доводять, наскільки наш світ крихкий та тендітний, тож варто берегти те, що ми маємо і шукати можливості захисту від загроз ззовні.

Раніше ми писали, що чекає на Землю та людство, коли Сонце помре та перетвориться на червоного гіганта.

Нагадаємо, ми повідомляли, науковці планують зупинити кипіння Землі, запустивши гігантську парасольку у космос.

Також ми розповідали, що чекає на людство, коли Земля раптом перестане обертатися навколо своєї осі.