Землю ждут страшные космические угрозы — от черных дыр до радиации.

Земля под космическим прицелом — ученые предупредили о будущих угрозах
Задумывались ли вы когда-нибудь, что наша планета и мы вместе с ней можем в любой момент столкнуться с катастрофой, которая через мгновение уничтожит все живое. Никто не знает, когда та или иная экзистенциальная угроза из космоса приведет к уничтожению Земли, но такая опасность существует постоянно.
Что угрожает нам из космоса и может спровоцировать исчезновение жизни в Солнечной системе, пишет журнал Popular Mechanics.
Солнце, испытывающее планету на прочность
Как заявляют ученые, примерно раз в сто лет Землю накрывает мощный магнитный шторм, связанный с экстремально высокой солнечной активностью.
Мощная магнитная буря может разрушить спутниковые системы, радио- и коммуникационные системы, электроэнергетические системы, остановить авиацию. При этом специалисты сообщают, что подобное явление следует ожидать в ближайшее время.
Камни с неба
Нашу планету время от времени атакуют метеориты и астероиды, но их размеры слишком малы, чтобы нанести вред Земле или ее жителям.
Однако ученые не исключают, что в будущем может возникнуть угроза, когда к планете будет мчаться астероид-гигант. Если человечеству не удастся изменить траекторию его полета или уничтожить в космосе, прежде чем он долетит, то часть всего живого погибнет от мощного взрыва, сравнимого с ядерным, а вторая будет вынуждена приспосабливаться к новому климату и кардинальным изменениям: цунами, аномальные морозы, сильная жара накроют всю нашу планету.
Огромные потоки гамма-излучения
Подобное явление может угрожать нашей планете, если где-то рядом образуется новая черная дыра. Потоки гамма-излучения могут в считанные секунды уничтожить наш озоновый слой. Если это произойдет, люди получат мощное излучение радиацией.
Взрыв сверхновой
Еще одна вполне реальная космическая угроза — приближение большой звезды к окружающей системе, что спровоцирует мощный взрыв сверхновой. Это явление мгновенно уничтожит нашу атмосферу.
Мы точно не одиноки, но будут ли внеземные цивилизации гуманными?
Ученые считают, что нападение инопланетян столь же реальная космическая угроза, как и падение гигантского астероида. Ведь мы только начали исследовать нашу Вселенную, а утверждать, что она пуста и не имеет больше жизни кроме нас, было бы дерзко.
Эти гипотезы ученых еще раз доказывают, насколько наш мир хрупок, поэтому следует беречь то, что мы имеем и искать возможности защиты от угроз извне.
Раньше мы писали, что ждет Землю и человечество, когда Солнце умрет и превратится в красного гиганта.
Напомним, мы сообщали, что ученые планируют остановить кипение Земли, запустив гигантский зонтик в космос.
Также мы рассказывали, что ждет человечество, когда Земля вдруг перестанет вращаться вокруг своей оси.
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