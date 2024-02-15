Землю ждут страшные космические угрозы — от черных дыр до радиации.

Космические угрозы жизни на Земле. Фото: shutterstock.com

Задумывались ли вы когда-нибудь, что наша планета и мы вместе с ней можем в любой момент столкнуться с катастрофой, которая через мгновение уничтожит все живое. Никто не знает, когда та или иная экзистенциальная угроза из космоса приведет к уничтожению Земли, но такая опасность существует постоянно.

Что угрожает нам из космоса и может спровоцировать исчезновение жизни в Солнечной системе, пишет журнал Popular Mechanics.

Солнце, испытывающее планету на прочность

Как заявляют ученые, примерно раз в сто лет Землю накрывает мощный магнитный шторм, связанный с экстремально высокой солнечной активностью.

Мощная магнитная буря может разрушить спутниковые системы, радио- и коммуникационные системы, электроэнергетические системы, остановить авиацию. При этом специалисты сообщают, что подобное явление следует ожидать в ближайшее время.

Мощная магнитная буря. Анимация: NASA

Камни с неба

Нашу планету время от времени атакуют метеориты и астероиды, но их размеры слишком малы, чтобы нанести вред Земле или ее жителям.

Однако ученые не исключают, что в будущем может возникнуть угроза, когда к планете будет мчаться астероид-гигант. Если человечеству не удастся изменить траекторию его полета или уничтожить в космосе, прежде чем он долетит, то часть всего живого погибнет от мощного взрыва, сравнимого с ядерным, а вторая будет вынуждена приспосабливаться к новому климату и кардинальным изменениям: цунами, аномальные морозы, сильная жара накроют всю нашу планету.

Падение астероида на Землю. Анимация: google.com

Огромные потоки гамма-излучения

Подобное явление может угрожать нашей планете, если где-то рядом образуется новая черная дыра. Потоки гамма-излучения могут в считанные секунды уничтожить наш озоновый слой. Если это произойдет, люди получат мощное излучение радиацией.

Потоки гамма-излучения. Скриншот из Youtube

Взрыв сверхновой

Еще одна вполне реальная космическая угроза — приближение большой звезды к окружающей системе, что спровоцирует мощный взрыв сверхновой. Это явление мгновенно уничтожит нашу атмосферу.

Взрыв сверхновой. Изображение: NASA

Мы точно не одиноки, но будут ли внеземные цивилизации гуманными?

Ученые считают, что нападение инопланетян столь же реальная космическая угроза, как и падение гигантского астероида. Ведь мы только начали исследовать нашу Вселенную, а утверждать, что она пуста и не имеет больше жизни кроме нас, было бы дерзко.

Вторжение инопланетян. Изображение: AdobeStock

Эти гипотезы ученых еще раз доказывают, насколько наш мир хрупок, поэтому следует беречь то, что мы имеем и искать возможности защиты от угроз извне.

Раньше мы писали, что ждет Землю и человечество, когда Солнце умрет и превратится в красного гиганта.

Напомним, мы сообщали, что ученые планируют остановить кипение Земли, запустив гигантский зонтик в космос.

Также мы рассказывали, что ждет человечество, когда Земля вдруг перестанет вращаться вокруг своей оси.