Ученые открыли тайны железной планеты, покрытой расплавленным металлом

Горячая планета Gliese 367b, состоящая из раскаленных металлов. Изображение: NASA

Не так давно была открыта очень горячая железная экзопланета Gliese 367b. Этот таинственный мир очень заинтересовал исследователей, поэтому долгое время его тщательно изучали, используя космический телескоп Джеймса Вебба (JWST). То, что удалось узнать, действительно поражает!

Научная статья международной команды ученых опубликована на сервере препринтов arXiv. Она должна пройти проверку на достоверность и обоснованность, пишет издание Phys.org.

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Мир Gliese 367b (сокращенно GJ 367b или Tahay) был впервые обнаружен в декабре 2021 года с помощью спутника NASA для осмотра транзитных экзопланет (TESS).

Тогда удалось установить, что планета вращается вокруг звезды красного карлика спектрального типа M1.0V Gliese 367 (также известного как Añañuca) всего за 7,7 часа. То есть планета расположена довольно близко к своей звезде.

Температура на ее поверхности, по предварительным исследованиям, составляла около 1100°C. Кроме нее, в системе есть еще по крайней мере две планеты, но они расположены гораздо дальше звезды. Эти объекты находятся на расстоянии примерно 31 световой год от нашей планеты.

Звезда Gliese 367 имеет вдвое меньший размер и массу, чем Солнце. В то время как горячая экзопланета примерно на 30% меньше Земли, а ее масса составляет примерно 0,67 массы Земли. При этом она более чем вдвое плотнее Земли, что позволило предположить, что эта планета состоит полностью из металлов.

Размеры экзопланеты Gliese 367b и Земли. Изображение: NASA

Какие секреты Gliese 367b раскрыли ученые в новом исследовании

Чтобы изучить загадочный мир далекой железной планеты команда астрономов во главе с Майклом Жангом из Чикагского университета использовала инструмент среднего инфракрасного диапазона JWST (MIRI). В результате они узнали много интересного об атмосфере Gliese 367b и процессах, происходящих на ее поверхности.

Ученые в новом труде установили, что температура полушарий планеты сильно отличается. Дневная сторона разогрета до 1500°C, тогда как ночная — лишь до 600°C.

Горячая экзопланета Gliese 367b. Изображение: NASA

Оказалось, что экзопланета Gliese 367 b является планетой без видимой атмосферы, без перераспределения тепла и с темной поверхностью, которая отражает очень мало света.

Судя по результатам исследования, атмосфера практически полностью отсутствует, и это интересный результат, ведь судя по температуре, дневная поверхность планеты должна быть расплавленной. В жидком состоянии там должны быть металлы и даже силикаты. Можно предположить, что дневная сторона планеты покрыта океаном расплавленного металла. А вот летучие вещества, такие как вода, точно должны формировать атмосферу.

Отсутствие атмосферы показывает, что летучих веществ на Gliese 367b фактически нет. Причины этого ученые не очень понимают, но подозревают, что за сотни миллионов лет мощные вспышки красного карлика просто "сдули" всю атмосферу с планеты.

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