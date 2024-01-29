Вчені отримали загадкові сигнали від блукаючих планет — що це означає

Планета, що вільно плаває у космосі. Зображення: JanSkowron/University of Warsaw

Ще 2023 року космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) допоміг науковцям ідентифікувати сотні блукаючих планет-ізгоїв, які не обертаються навколо батьківської зірки. А вже зараз виявилося, що деякі з них виробляють загадкові радіосигнали, які важко інтерпретувати.

Деталі повідомила команда науковців у новому дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal Letters.

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Загалом понад 500 планет-ізгоїв, яких помітив JWST, лежать у туманності Оріона, давній гарячій точці для спостережень астрономів. Туманність Оріона розташована в тому самому спіральному рукаві Чумацького Шляху, що й наша Сонячна система.

Цікаво те, що близько 80 цих планет існують парами. Подібні за масою до Юпітера, планети обертаються одна проти одної на відстанях, що в 25-400 разів перевищують відстань між Землею та Сонцем.

Ці дуети, які вчені назвали подвійними об’єктами маси Юпітера (JuMBO), становлять величезну таємницю для астрономів, оскільки існування цих світів ставить під сумнів сучасні теорії формування планет.

Є навіть припущення, що ці об'єкти насправді можуть бути не планетами, а чимось новим, що раніше не вдавалося відкрити.

Ці об'єкти більші за планети, але менші за коричневих карликів, які іноді називають "невдалими зірками", оскільки вони стирають межу між планетами та зірками.

Блукаючі планети-ізгої у туманності Оріона. Зображення: deviantart.com

Сигнали, що посилають блукаючі планети JuMBO

Як пояснюють дослідники, різні класи космічних об’єктів створюють різні схеми радіовипромінювання. Наприклад, такі планети, як Юпітер, випромінюють декілька типів радіосигналів, у тому числі випромінювання на частоті гігагерц, у тисячі разів вищі за FM-сигнал, частково через магнітне поле.

Дані JWST показали, що JuMBO генерують інфрачервоне випромінювання. Проте, автори нового дослідження хотіли дізнатися, чи вироблять ці планети радіохвилі.

Це допомогло б встановити, чим насправді є ці космічні об'єкти та пояснити, чому одні об’єкти мають радіовипромінювання, яке можна виявити, а інші — ні.

Щоб знайти радіохвильові "миттєві знімки" туманності Оріона, де знаходяться JuMBO, вчені прочесали архіви спостережень, які зберігає Національна радіоастрономічна обсерваторія США (NRAO). Вони знайшли лише одну пару, яка, очевидно, випромінює радіохвилі: JuMBO 24.

Вчені описали JuMBO 24 як "дивний об'єкт серед дивних об'єктів". Оскільки це найважчий з JuMBO, а також між парою планет найменший простір.

Дані за десятиліття, зібрані дослідницькою групою, показали, що радіохвилі залишалися стабільними, але сильними, з потужністю приблизно чверть тонни тротилу та частотою від 6 до 10 гігагерців. Радіохвилі також не були циркулярно поляризованими, тобто їм не вистачало спіральних, звивистих електричних полів. Але ці особливості не є тим, чого астрономи очікують від сигналів, які створюють планети.

Навіть якщо JuMBO 24 — це не пара планет, а інший тип космічного дуету, сигнали все одно незвичайні. До прикладу, сигнали від коричневих карликів сильно відрізняються від нещодавно ідентифікованих радіопроменів. Яскравість і частота променів навіть виключили можливість пульсарів, швидко обертових ядер мертвих зірок, які виробляють імпульси радіохвиль через рівні проміжки часу.

Дослідники також оцінили ймовірність того, що сигнали походять від об’єкта позаду JuMBO 24, і виявили, що вони надзвичайно тонкі — лише 1 на 10 000. І, якщо вам було цікаво, сигнали, ймовірно, не походять від інопланетян.

Оскільки дослідження зайшли в глухий кут, команда звертається до Very Large Array NRAO у Нью-Мексико для збору даних із цих блукаючих планет. Доти радіосигнали залишатимуться таємницею.

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