Ученые получили загадочные сигналы от блуждающих планет — что это значит

Планета свободно плавающая в космосе. Изображение: JanSkowron/University of Warsaw

Еще в 2023 году космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) помог ученым идентифицировать сотни блуждающих планет-изгоев, не вращающихся вокруг родительской звезды. А уже сейчас оказалось, что некоторые из них производят загадочные радиосигналы, которые трудно интерпретировать.

Детали сообщила команда ученых в новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters.

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В общей сложности более 500 планет-изгоев, замеченных JWST, лежат в туманности Ориона, давней горячей точке для наблюдений астрономов. Туманность Ориона расположена в том же спиральном рукаве Млечного Пути, что и наша Солнечная система.

Интересно то, что около 80 этих планет существуют парами. Подобные по массе Юпитеру, планеты вращаются друг против друга на расстояниях, в 25-400 раз превышающих расстояние между Землей и Солнцем.

Эти дуэты, названные учеными двойными объектами массы Юпитера (JuMBO), составляют огромную тайну для астрономов, поскольку существование этих миров ставит под сомнение современные теории формирования планет.

Есть даже предположение, что эти объекты действительно могут быть не планетами, а чем-то новым, что раньше не удавалось открыть.

Эти объекты больше планет, но меньше коричневых карликов, которые иногда называют "неудачными звездами", поскольку они стирают границу между планетами и звездами.

Бродящие планеты-изгои в туманности Ориона. Изображение: deviantart.com

Сигналы, посылающие блуждающие планеты JuMBO

Как объясняют исследователи, разные классы космических объектов создают разные схемы радиоизлучения. Например, такие планеты, как Юпитер, излучают несколько типов радиосигналов, в том числе излучение на частоте гигагерц, в тысячи раз выше FM-сигнала, частично через магнитное поле.

Данные JWST показали, что JuMBO генерируют инфракрасное излучение. Тем не менее авторы нового исследования хотели узнать, производят ли эти планеты радиоволны.

Это помогло бы установить, чем есть эти космические объекты и объяснить, почему одни объекты имеют радиоизлучение, которое можно обнаружить, а другие — нет.

Чтобы найти радиоволновые "мгновенные снимки" туманности Ориона, где находятся JuMBO, ученые прочесали архивы наблюдений, хранимые Национальной радиоастрономической обсерваторией США (NRAO). Они нашли только одну пару, которая, по-видимому, излучает радиоволны: JuMBO 24.

Ученые описали JuMBO 24 как "странный объект среди странных объектов". Поскольку это самый тяжелый из JuMBO, а также между парой планет наименьшее пространство.

Данные, собранные исследовательской группой за десятилетия, показали, что радиоволны оставались стабильными, но сильными, с мощностью примерно четверть тонны тротила и частотой от 6 до 10 гигагерц. Радиоволны также не были циркулярно поляризованными, то есть им не хватало спиральных, извилистых электрических полей. Но эти особенности не являются тем, чего астрономы ожидают от создающих планеты сигналов.

Даже если JuMBO 24 — это не пара планет, а другой тип космического дуэта, сигналы все равно необычны. К примеру, сигналы от коричневых карликов сильно отличаются от недавно идентифицированных радиолучей. Яркость и частота лучей даже исключили возможность пульсаров, быстро вращающихся ядер мертвых звезд, производящих импульсы радиоволн через равные промежутки времени.

Исследователи также оценили вероятность того, что сигналы произошли от объекта позади JuMBO 24, и обнаружили, что они чрезвычайно тонкие — всего 1 на 10 000. И, если вам было интересно, сигналы, вероятно, не произошли от инопланетян.

Поскольку исследования зашли в тупик, команда обращается к Very Large Array NRAO в Нью-Мексико для сбора данных с этих блуждающих планет. До этого радиосигналы будут оставаться тайной.

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