Вчені показали єдині справжні знімки, зроблені на Венері — якою є планета

Ілюстрація майбутньої місії Rocket Lab на Венеру, яка буде запущена наприкінці 2024 року. Зображення: Rocket Lab

Найближчою до Землі планетою традиційно вважають Венеру. А ще вона має схожий розмір, склад та щільність. Та попри, це стати близнючкою їй не судилося. Друга від Сонця планета абсолютно порожня й немає життя. Кислотні хмари в її атмосфері токсичні, а поверхня ворожа, навіть для космічних апаратів.

Тож, астронавту навряд колись вдасться на власні очі побачити Венеру зсередини. Але, вірите чи ні, а вченим все ж вдалося зробити справжні знімки її поверхні. І якби ми могли гуляти цією планетою, то спостерігали б саме це. Як пише ScienceAlert унікальні кадри вдалося зробити ще у минулому столітті.

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Чому Венера така ворожа

Через парниковий ефект середня температура поверхні Венери становить жахливі +464°C, а атмосферний тиск майже в 100 разів перевищує земний. Шари атмосфери складаються з вуглекислого газу та сульфатної кислоти, що теж згубно для життя.

Якщо бути точним, то верхня частина хмар Венери, складається з крапельок сірчаної кислоти, а в середній і нижній частинах переважають солі соляної кислоти (хлориди) у виді кристалічних часток.

Планета повністю суха, має довгі річки розплавленої лави та тисячі вулканів.

Історія єдиних знімків Венери

Так відомо, що у період з 1961 по 1984 рік радянська космічна програма під назвою "Венера" відправила серію з 16 зондів до сусідки Землі. Це була перша програма, яка успішно увійшла в атмосферу іншої планети з Venera 3 1966 року.

А 1970 року Venera 7 був першим зондом, який здійснив м’яку посадку на іншій планеті. Через складні умови на Венері побували лише 8 посадкових апаратів.

Поверхня Венери. Фото: Venera 13/Don P.Mitchell

Цікаво те, що хоч зонди Venera і вдавалося вдало посадити на планету, жоден з них не міг проіснувати в тому ворожому світі більш ніж дві години. Найдовше протримався Venera 12, який проіснував 110 хвилин, перш ніж піддатися теплу та тиску.

Знімки планети зробили апарати Venera 9, Venera 10, Venera 13 і Venera 14. А звук записали тільки два останні зонди.

Ви можете поглянути ці дивовижні знімки, які були зроблені у період з 1975 по 1982 роки, щоб трішки відкрити для себе справжню Венеру.

Зображення поверхні Венери, зроблені апаратами Venera 9 і Venera 10 1975 року. Фото: sciencealert.com

Ви можете помітити значну різницю в якості зображення між двома періодами часу, навіть якщо їх розділяли лише кілька років.

Зображення поверхні Венери, зроблені Venera 13 1982 року. Фото: sciencealert.com

Дивлячись на фото важко повірити, що цей далекий золотистого відтінку світ надгарячий, отруйний та може розчавити своїм тиском.

До речі, цей золотий відтінок — результат сонячного світла, що проникає крізь венеріанські хмари та фарбує поверхню. Обробка зображень, виконана в Університеті Брауна, показує, що каміння та бруд на поверхні планети мають темно-сірий відтінок. Можливо, це через те, що на поверхні Венери переважають вулканічні елементи.

Venera 13 в оригінальному кольорі (вгорі) та з видаленням ефектів атмосферної фільтрації (внизу). Зображення: USSR Academy of Sciences/Brown University

Зображення поверхні Венери, зроблені Venera 13 1982 року. Фото: sciencealert.com

Варто зауважити, що Rocket Lab планує запустити довгоочікувану приватну місію на Венеру вже наприкінці 2024 року, а точніше 30 грудня, використовуючи свій досвід місії на Місяць.

Місія, яка також називається Venus Life Finder, відправить невеликий космічний корабель на Венеру. Зонд відокремиться та увійде в атмосферу планети, оснащений єдиним приладом, автофлуоресцентним нефелометром, щоб виявити присутність органічних сполук у краплях у хмарах планети.

Ця місія є першою в серії, запропонованій вченими з Массачусетського технологічного інституту для пошуку доказів життя в атмосфері Венери.

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