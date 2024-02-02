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Грозовая Луна и зодиакальный свет — какие уникальные явления ждать в феврале

2 февраля 2024 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какие астрономические события ждать в феврале 2024 года — полный перечень
Зодиакальный свет над Ла-Пальма, Канарские острова, Испания. Фото: Ed Rojas
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В последний месяц зимы любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и грозовое полнолуние.

Рассказываем, что и когда смотреть на ночном небе в феврале 2024 далее в материале.

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Метеорный поток в феврале 2024

В последний зимний месяц можно будет увидеть метеорный поток Альфа-Центавриды. К сожалению, метеоры будут видны только для живущих в южном полушарии.

Этот небольшой метеорный дождь обычно длится около месяца с конца января по 21 февраля. В этом году его пик придется на 8 февраля — можно будет наблюдать примерно 5 метеоров в час. Чтобы увидеть событие, найдите созвездие Центавра и подождите.

 

Когда метеоритный поток в феврале 2024 года
Яркий метеорный поток. Фото: Freepik

Встреча Марса и Плутона

Если у вас есть бинокль или телескоп, вы можете наблюдать на ночном небе Марс и Плутон, максимально приблизившиеся друг к другу. Произойдет это в ночь с 14 на 15 февраля.

Соединение Венеры и Марса

Венера и Марс приближаются друг к другу на небе очень близко примерно раз в год. В последний раз они сближались 27 июля 2023 года. А в 2024 году это астрономическое явление можно будет наблюдать 22 февраля.

Чтобы увидеть эти планеты вместе, идеально находиться в южных широтах. Для этого необходимо проснуться к восходу солнца, выйти на местность без высоких построек или деревьев и посмотреть на юго-восточный горизонт.

 

Когда соединение Венеры и Марса в феврале 2024 года
Соединение Венеры и Марса. Фото: Vito Technology, Inc.

Возможность увидеть галактику Боде

Messier 81 более известна как галактика Боде, находящаяся в 12 миллионах световых лет от нас в созвездии Большой Медведицы, достигнет пика видимости вечером 19 февраля. Но чтобы ее увидеть необходимо будет воспользоваться телескопом.

 

Когда в феврале будет возможность увидеть галактику Боде
Галактика Боде в небе. Изображение: astrobackyard.com

Грозовая Луна в феврале

В феврале полнолуние имеет особые названия — Грозовая, Снежная или Голодная Луна. По предположениям, полная Луна получила такое название в древние времена, поскольку в конце зимы выпадает больше осадков и нашим предкам в эти дни было сложно охотиться.

В феврале полнолуние можно наблюдать 24 числа. В частности, в 14:30 по киевскому времени Луна достигнет пика яркости.

 

Когда Снежное полнолуние в феврале 2024 года
Снежное или Грозовое полнолуние в феврале. Изображение: depositphotos.com

Зодиакальный свет

По данным издания The Hill, зодиакальное сияние, также известное как "ложный рассвет", появляется сразу после наступления сумерек в виде конуса слабого света, распространяющегося вверх от горизонта. Ученые считают, что зодиакальное сияние — это солнечный свет, отражающийся от облаков пыли, вовлеченных земной гравитацией.

Его пик приходится на 26 февраля. Наблюдать можно, конечно, ночью. Чтобы увеличить шансы увидеть это явление, необходимо расположиться подальше от городских огней.

 

Когда смотреть на зодиакальный свет в феврале 2024 года
Млечный Путь, Венера, Юпитер и зодиакальный свет над Словакией. Фото: friendsofnasa.org

Ранее мы писали, NASA потеряло мчащийся к Земле смертоносный астероид. Ученые рассказали, стоит ли волноваться.

Напомним, мы рассказывали, в образцах астероида Рюгу обнаружены доказательства того, что жизнь на Землю попала из космоса.

Также мы сообщали, что NASA хочет отправить в космос межзвездный пылесос.

космос
полнолуние
февраль
планеты
метеоритный поток
астрономические явления

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