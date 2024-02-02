Какие астрономические события ждать в феврале 2024 года — полный перечень

Зодиакальный свет над Ла-Пальма, Канарские острова, Испания. Фото: Ed Rojas

В последний месяц зимы любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и грозовое полнолуние.

Рассказываем, что и когда смотреть на ночном небе в феврале 2024 далее в материале.

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Метеорный поток в феврале 2024

В последний зимний месяц можно будет увидеть метеорный поток Альфа-Центавриды. К сожалению, метеоры будут видны только для живущих в южном полушарии.

Этот небольшой метеорный дождь обычно длится около месяца с конца января по 21 февраля. В этом году его пик придется на 8 февраля — можно будет наблюдать примерно 5 метеоров в час. Чтобы увидеть событие, найдите созвездие Центавра и подождите.

Яркий метеорный поток. Фото: Freepik

Встреча Марса и Плутона

Если у вас есть бинокль или телескоп, вы можете наблюдать на ночном небе Марс и Плутон, максимально приблизившиеся друг к другу. Произойдет это в ночь с 14 на 15 февраля.

Соединение Венеры и Марса

Венера и Марс приближаются друг к другу на небе очень близко примерно раз в год. В последний раз они сближались 27 июля 2023 года. А в 2024 году это астрономическое явление можно будет наблюдать 22 февраля.

Чтобы увидеть эти планеты вместе, идеально находиться в южных широтах. Для этого необходимо проснуться к восходу солнца, выйти на местность без высоких построек или деревьев и посмотреть на юго-восточный горизонт.

Соединение Венеры и Марса. Фото: Vito Technology, Inc.

Возможность увидеть галактику Боде

Messier 81 более известна как галактика Боде, находящаяся в 12 миллионах световых лет от нас в созвездии Большой Медведицы, достигнет пика видимости вечером 19 февраля. Но чтобы ее увидеть необходимо будет воспользоваться телескопом.

Галактика Боде в небе. Изображение: astrobackyard.com

Грозовая Луна в феврале

В феврале полнолуние имеет особые названия — Грозовая, Снежная или Голодная Луна. По предположениям, полная Луна получила такое название в древние времена, поскольку в конце зимы выпадает больше осадков и нашим предкам в эти дни было сложно охотиться.

В феврале полнолуние можно наблюдать 24 числа. В частности, в 14:30 по киевскому времени Луна достигнет пика яркости.

Снежное или Грозовое полнолуние в феврале. Изображение: depositphotos.com

Зодиакальный свет

По данным издания The Hill, зодиакальное сияние, также известное как "ложный рассвет", появляется сразу после наступления сумерек в виде конуса слабого света, распространяющегося вверх от горизонта. Ученые считают, что зодиакальное сияние — это солнечный свет, отражающийся от облаков пыли, вовлеченных земной гравитацией.

Его пик приходится на 26 февраля. Наблюдать можно, конечно, ночью. Чтобы увеличить шансы увидеть это явление, необходимо расположиться подальше от городских огней.

Млечный Путь, Венера, Юпитер и зодиакальный свет над Словакией. Фото: friendsofnasa.org

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