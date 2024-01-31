Вчені офіційно заявили про докази існування життя на Венері — що знайшли

Друга планета від Сонця Венера. Зображення: dreamstime.com

Здавалося б, Венера — планета з найжахливішим кліматом, де атмосфера переважно складається з вуглекислого газу, регулярно йдуть кислотні дощі та панують надвисокі температури. Проте, вчені офіційно заявляють, що інопланетне життя можливе навіть у таких умовах.

Нове відповідне дослідження було оприлюднено на сайті препринтів arXiv.org командою дослідників з Массачусетського технологічного інституту, пише Universe Today.

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Сірчана кислота на Землі та Венері

На Землі концентрована сірчана кислота відома своєю корозійною дією на метали та гірські породи, а також поглинанням водяної пари. Для земних істот ця речовина представляє небезпеку.

У верхній атмосфері Венери сірчана кислота утворюється внаслідок взаємодії сонячного випромінювання з діоксидом сірки, водяною парою та вуглекислим газом.

Що досліджували вчені у новій науковій праці?

Останні кілька років серед астробіологічної спільноти точиться суперечка, чи можливе існування життя у хмарах Венери.

У новій науковій праці команда хотіла розставити крапки над "і", відтворивши умови атмосфери Венери та перевіривши 20 біогенних амінокислот на реакцію з концентрованою сірчаною кислотою.

Дослідження вчених. Фото: depositphotos.com

Що вдалося дізнатися науковцям?

Вже за місяць фахівці з’ясували, що 11 із 20 біогенних амінокислот демонструють стійкість до концентрації сірчаної кислоти, ще вісім проявили стійкість лише після додаткових змін. А одна була нестабільної після внесених змін.

Крім того, що дослідження показало здатність амінокислот залишатися стабільними в умовах концентрованої сірчаної кислоти. Воно вказує, що життя на Венері — якщо воно існує на цій планеті — могло зародитися саме в атмосфері, на висоті близько 50 км над поверхнею.

Інші докази існування життя на Венері

Інше дослідження, проведене в червні 2023 року, провідним автором якого є професорка фізики з Массачусетського технологічного інституту Сара Сігер, показало, що основи нуклеїнових кислот здатні виживати в концентрованій сірчаній кислоті.

Ці та інші дослідження є неспростовними доказами того, що життя в атмосфері Венери можливе. Проте, якщо воно і існує, то у вигляді одноклітинних організмів.

Просте життя в атмосфері Венери. Зображення: Joanna Petkowska

Знайти не тільки докази, а й саме життя — що відомо про майбутні місії

У майбутньому науковці планують розробити оптимальний інструмент для аналізу проб аерозолів на потенційні біогенні маркери.

А такий інструмент як автофлуоресцентний нефелометр може вирушити на Венеру у січні 2025 року на апараті "Фотон". Політ, ймовірно, стане першою приватною місією на цю планету. За її проведення взялася компанія Rocket Lab.

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