Ученые заявили о доказательствах существования жизни на Венере — что нашли

Вторая планета от Солнца Венера. Изображение: dreamstime.com

Казалось бы, Венера — планета с ужаснейшим климатом, где атмосфера преимущественно состоит из углекислого газа, регулярно идут кислотные дожди и господствуют сверхвысокие температуры. Однако ученые официально заявляют, что инопланетная жизнь возможна даже в таких условиях.

Новое соответствующее исследование было обнародовано на сайте препринтов arXiv.org командой исследователей из Массачусетского технологического института, пишет Universe Today.

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Серная кислота на Земле и Венере

На Земле концентрированная серная кислота известна своим коррозионным действием на металлы и горные породы, а также поглощением водяных паров. Для земных существ это вещество представляет опасность.

В верхней атмосфере Венеры серная кислота образуется в результате взаимодействия солнечного излучения с диоксидом серы, водяным паром и углекислым газом.

Что исследовали ученые в новом научном труде?

Последние несколько лет среди астробиологического сообщества идет спор, возможно ли существование жизни в облаках Венеры.

В новом научном труде команда хотела расставить точки над "i", воспроизведя условия атмосферы Венеры и проверив 20 биогенных аминокислот на реакцию с концентрированной серной кислотой.

Исследование ученых. Фото: depositphotos.com

Что удалось узнать ученым?

Уже через месяц специалисты выяснили, что 11 из 20 биогенных аминокислот демонстрируют устойчивость к концентрации серной кислоты, еще восемь проявили устойчивость только после дополнительных изменений. А одна была нестабильна после внесенных изменений.

Кроме того, исследование показало способность аминокислот оставаться стабильными в условиях концентрированной серной кислоты. Оно указывает, что жизнь на Венере — если она существует на этой планете — могла зародиться именно в атмосфере, на высоте около 50 км над поверхностью.

Другие доказательства существования жизни на Венере

Другое исследование, проведенное в июне 2023 года, ведущим автором которого является профессор физики из Массачусетского технологического института Сара Сигер, показало, что основы нуклеиновых кислот способны выживать в концентрированной серной кислоте.

Эти и другие исследования являются неопровержимыми доказательствами того, что жизнь в атмосфере Венеры возможна. Однако если она и существует, то в виде одноклеточных организмов.

Простая жизнь в атмосфере Венеры. Изображение: Joanna Petkowska

Найти не только доказательства, но и саму жизнь — что известно о будущих миссиях

В будущем ученые планируют разработать оптимальный инструмент для анализа проб аэрозолей на потенциальные биогенные маркеры.

А такой инструмент, как автофлуоресцентный нефелометр, может отправиться на Венеру в январе 2025 года на аппарате "Фотон". Полет, по всей вероятности, станет первой частной миссией на эту планету. За ее проведение взялась компания Rocket Lab.

Раньше мы рассказывали, почему человечеству следует колонизировать спутник Сатурна Титан.

Напомним, мы писали, что ученые узнали, как может зарождаться жизнь на безводных планетах.

Также мы сообщали, что ученые выяснили, где можно найти разумную внеземную жизнь.