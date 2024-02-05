Вчені відкрили суперземлю, яка може мати життя — що відомо про планету

Суперземля TOI-715b на відстані приблизно 137 світлових років від нас. Зображення: NASA

Астрономи приголомшили відкриттям — недалеко від нашої планети було виявлено так звану суперземлю — клас екзопланет, маса яких більша за масу Землі. Ця планета обертається навколо червоного карлика, має воду і може бути придатною для життя.

Нове дослідження, провідним автором якого є дослідниця Джорджина Дрансфілд зі Школи фізики та астрономії Бірмінгемського університету, опубліковане в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише видання ScienceAlert.

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Зірка, навколо якої обертається суперземля — що про неї відомо

Зірка є червоним карликом та має назву TOI-715. Цей об'єкт приблизно в 4 рази легший за Сонце, а також майже в 4 рази менший за розміром. TOI-715 трохи старша за Сонце — приблизно 6,6 млрд років.

Червоні карлики, порівняно із такими зірками як наше Сонце, дуже тьмяні та не виділяють великої кількості енергії. Проте, вони дуже довго можуть залишатися стабільними.

Якщо кам'яниста планета знаходитиметься на правильній відстані від такої зірки й отримуватиме достатню кількість тепла та енергії, то, як припускають вчені, може стати придатною для появи життя.

Зірка TOI-715 та її планета TOI-715b. Зображення: NASA

Що відомо про новий світ, який може виявитися заселеним живими істотами?

Планета, що має назву TOI-715b знаходиться на відстані приблизно 137 світлових років від нас. Суперземля має діаметр у 1,55 раза більший за діаметр Землі та знаходиться всередині зони життя зірки, а отже потенційно може бути заселена. Оскільки планета перебуває досить близько до своєї тьмяної зірки, то рік там триває лише 19 земних днів.

Вчені вважають, що на планеті є вода у рідкому стані. Проте, цю інформацію їм слід ще перевірити та вивчити. Оскільки TOI-715 є малим червоним карликом, і планета обертається навколо нього кожні 19 днів, транзити екзопланети перед своєю зіркою глибші та частіші. Це означає, що JWST не потребує багато часу для спостереження за атмосферою планети, що дозволяє ефективно використовувати час космічного телескопа.

Нова суперземля цікава тим, що астрономи знайшли дуже мало планет, які за розмірами більші за Землю в діапазоні 1,5 — 2 рази. Тобто є планети, які більші за Землю в 1,5 раза і в 2 рази, але планет, які більші, наприклад, в 1,6 раза практично немає. Але планета TOI-715b більша за Землю в 1,55 раза, а тому її дослідження особливо важливе.

Науковці вважають, що такі планети спочатку були більшими, але під впливом випромінювання своїх зірок втратили частину маси, коли випарувалася велика частина їхніх атмосфер. TOI-715b допоможе прояснити цю ситуацію, сподіваються вчені.

Астрономи з нетерпінням чекають нових спостережень, які можуть визначити, чи є TOI-715b населеною планетою. Адже це буде великий науковий прорив.

Суперземля TOI-715b. Зображення: NASA

Що ще знайшли науковці у системі TOI-715?

Найцікавіше, астрономи вважають, що навколо TOI-715 може обертатися ще одна планета, яка отримала назву TIC 271971130.02. Вона поки що має статус кандидата в екзопланети і за розміром схожа на Землю. Якщо ця планета дійсно там існує, то це буде найменший світ, виявлений у зоні населеності зірки. Для підтвердження цього необхідні подальші спостереження.

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