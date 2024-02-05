Ученые открыли суперземлю, которая может иметь жизнь — что известно о планете

Суперземля TOI-715b на расстоянии примерно 137 световых лет от нас. Изображение: NASA

Астрономы ошеломили открытием — недалеко от нашей планеты была обнаружена так называемая суперземля — класс экзопланет, масса которых больше массы Земли. Эта планета вращается вокруг красного карлика, имеет воду и может быть пригодна для жизни.

Новое исследование, ведущим автором которого является исследовательница Джорджина Дрансфилда из Школы физики и астрономии Бирмингемского университета, опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет издание ScienceAlert.

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Звезда является красным карликом и называется TOI-715. Этот объект примерно в 4 раза легче Солнца, а также почти в 4 раза меньше. TOI-715 чуть старше Солнца — примерно 6,6 млрд лет.

Красные карлики по сравнению с такими звездами как наше Солнце очень тусклые и не выделяют большого количества энергии. Однако они очень долго могут оставаться стабильными.

Если каменистая планета будет находиться на правильном расстоянии от такой звезды и будет получать достаточное количество тепла и энергии, то, как предполагают ученые, может стать пригодной для появления жизни.

Звезда TOI-715 и ее планета TOI-715b. Изображение: NASA

Что известно о новом мире, который может оказаться обитаемым живыми существами?

Планета под названием TOI-715b находится на расстоянии примерно 137 световых лет от нас. Суперземля имеет диаметр в 1,55 раза больше диаметра Земли и находится внутри зоны жизни звезды, а значит потенциально может быть заселена. Поскольку планета находится довольно близко к своей тусклой звезде, то год там длится всего 19 земных дней.

Ученые считают, что на планете есть вода в жидком состоянии. Однако эту информацию им предстоит еще проверить и изучить. Поскольку TOI-715 является маленьким красным карликом, и планета вращается вокруг него каждые 19 дней, транзиты экзопланеты перед своей звездой глубже и чаще. Это означает, что JWST не требует много времени для наблюдения за атмосферой планеты, что позволяет эффективно использовать время космического телескопа.

Новая суперземля интересна тем, что астрономы нашли очень мало планет, которые по размерам больше Земли в диапазоне 1,5 — 2 раза. Это означает, что есть планеты, которые больше Земли в 1,5 раза и в 2 раза, но планет, которые больше, например, в 1,6 раза практически нет. Но планета TOI-715b больше Земли в 1,55 раза, а потому ее исследование особенно важно.

Ученые считают, что такие планеты поначалу были больше, но под влиянием излучения своих звезд потеряли часть массы, когда испарилась большая часть их атмосфер. TOI-715b поможет прояснить ситуацию, надеются ученые.

Астрономы с нетерпением ждут новых наблюдений, которые могут определить, является ли TOI-715b обитаемой планетой. Это будет большой научный прорыв.

Суперземля TOI-715b. Изображение: NASA

Что еще обнаружили ученые в системе TOI-715?

Самое интересное, астрономы полагают, что вокруг TOI-715 может вращаться еще одна планета, получившая название TIC 271971130.02. Она пока имеет статус кандидата в экзопланеты и по размеру похожа на Землю. Если эта планета действительно там существует, то это будет самый маленький мир, обнаруженный в зоне обитаемости звезды. Для подтверждения этого необходимы дальнейшие наблюдения.

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