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Щось невідоме змінило орбіту Землі мільйони років тому — вчені мають припущення

26 лютого 2024 19:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Орбіту Землі було змінено мільйони років тому — вчені вразили відкриттям
Щось невідоме пролетіло повз планету Земля. Фото: shutterstock.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Орбіта нашої планети не завжди була такою, як сьогодні. Десятки мільйонів років тому вона була порушена, що спричинило зміну обертання Землі навколо Сонця та підвищення глобальної температури аж на 8°C. Вчені стверджують, що до таких наслідків міг призвести лише якійсь масивний та гравітаційно сильний космічний об'єкт. Але чим це могло бути? 

Наразі у планетолога Натана Кайба з Інституту планетарних наук та астрофізика Шона Реймонда з Лабораторії астрофізики Бордо є одне припущення, яке вони виклали в науковій праці в The Astrophysical Journal Letters

Дізнатися про те, що могло статися у Сонячній системі з нашою планетою 4,5  млрд років тому, справа далеко не з легких. Дослідники вивчають геологію Землі, проводять статистичні аналізи та здійснюють різноманітні моделювання. 

Таким чином зараз на основі геологічних даних ми напевно знаємо, що близько 56 млн років тому, на межі палеоцену та еоцену, температура Землі різко підскочила на цілих 8°C. Як показали інші дослідження, тоді ж відбулася зміна в орбіті Землі навколо Сонця.

 

Орбіту Землі було змінено мільйони років тому — вчені вразили відкриттям
Земля обертається навколо Сонця. Анімація: google.com

Нові ж симуляції орбітальної еволюції Сонячної системи Кайба та Реймонда показали, який саме космічний об'єкт міг стати причиною цих подій. Так, відповідно до нового дослідження науковців, "всьому виною" могло стати випадкове зближення Сонячної системи з іншою зорею, яка пройшла надзвичайно близько до нас.

Щоб призвести до таких змін, зоря, яка промайнула повз нас 56 млн років тому, повинна була підлетіти ближче, ніж на 30 тисяч астрономічних одиниць, або бути масивнішою і мати сильнішу гравітацію.

Як підрахували вчені, зорі пролітають повз нас на відстані 50 тисяч астрономічних одиниць кожний мільйон років або близько того, а на відстані 10 тисяч астрономічних одиниць кожні 20 млн років або близько того. Тож, версія Кайба та Реймонда звучить цілком правдоподібно. 

Як підкреслили дослідники, такі зустрічі, безперечно, відіграють важливу роль у довготривалій динамічній еволюції нашої Сонячної системи й нам потрібно брати до уваги ці випадки, коли ми вивчаємо Землю та ближній космос.

Раніше ми писали, нове дослідження показало, що Земля справді колись була пласкою. 

Нагадаємо, ми повідомляли, невідомий об'єкт у космосі має дивний вплив на астероїд. Вчені намагаються розгадати таємницю. 

Також ми розповідали, що дослідники попередили людство про майбутні загрози, які чекають на Землю. 

космос
планета
вчені
дослідження
Земля

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