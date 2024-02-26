Орбита Земли была изменена миллионы лет назад — ученые поразили открытием

Что-то неизвестное пролетело мимо планеты Земля. Фото: shutterstock.com

Орбита нашей планеты не всегда была такой, как сегодня. Десятки миллионов лет назад она была нарушена, что повлекло за собой изменение вращения Земли вокруг Солнца и повышения глобальной температуры на 8°C. Ученые утверждают, что к таким последствиям мог привести только какой-нибудь массивный и гравитационно сильный космический объект. Но чем это могло быть?

У планетолога Натана Кайба из Института планетарных наук и астрофизика Шона Реймонда из Лаборатории астрофизики Бордо есть одно предположение, которое они изложили в научной работе в The Astrophysical Journal Letters.

Узнать, что могло произойти в Солнечной системе с нашей планетой 4,5 млрд лет назад, дело далеко не из легких. Исследователи изучают геологию Земли, проводят статистические анализы и осуществляют разные моделирования.

Таким образом, сейчас на основе геологических данных мы наверняка знаем, что около 56 млн лет назад, на грани палеоцена и эоцена, температура Земли резко подскочила на целых 8°C. Как показали другие исследования, тогда же произошло изменение в орбите Земли вокруг Солнца.

Земля вращается вокруг Солнца. Анимация: google.com

Новые симуляции орбитальной эволюции Солнечной системы Кайба и Реймонда показали, какой именно космический объект мог стать причиной этих событий. Так, согласно новому исследованию ученых, "всему виной" могло стать случайное сближение Солнечной системы с другой звездой, которая прошла очень близко к нам.

Чтобы привести к подобным изменениям, звезда, прошедшая мимо нас 56 млн лет назад, должна была подлететь ближе, чем 30 тысяч астрономических единиц, или быть более массивной и иметь более сильную гравитацию.

Как подсчитали ученые, звезды пролетают мимо нас на расстоянии 50 тысяч астрономических единиц каждые миллион лет или около того, а на расстоянии 10 тысяч астрономических единиц каждые 20 млн лет или около того. Потому, версия Кайба и Реймонда звучит вполне правдоподобно.

Как подчеркнули исследователи, такие встречи, безусловно, играют важную роль в долговременной динамической эволюции нашей Солнечной системы и нам следует принимать во внимание эти случаи, когда мы изучаем Землю и ближний космос.

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