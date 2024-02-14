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Вчені виявили джерело життя на поверхні двох астероїдів — це вперше в історії

14 лютого 2024 21:46
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
На поверхні двох астероїдів виявлено джерело життя — що кажуть науковці
Астероїди поруч із планетою Земля. Зображення: Victor Habbick Visions/Science photo library
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Те, що ми на планеті Земля називаємо джерелом життя, раніше вважалося дефіцитним товаром у Всесвіті. Проте, все частіше науковці знаходять у Сонячній системі та за її межами світи та космічні об'єкти, які мають ці унікальні молекули Н2О. Так вперше за всю історію спостережень вода була знайдена на поверхні двох астероїдів. Хоча раніше вважалося, що подібні небесні тіла не можуть володіти таким цінним матеріалом. 

Про своє сенсаційне відкриття група американських дослідників розповіла в науковій праці, опублікованій у The Planetary Science Journal, пише IFLScience.

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Слід зауважити, що ці небесні тіла є залишками процесу формування планет, а тому їхній склад може змінюватися залежно від того, де вони утворилися в сонячній туманності. 

Тому найбільше вчених цікавить розподіл води на астероїдах, адже це може пролити світло на те, як вода потрапила на Землю. 

Що відомо про сенсаційне відкриття науковців?

Дослідники використали дані Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA) про чотири сухі силікатні астероїди, а саме:

  • Іриду (Iris);
  • Партенопу (Parthenope);
  • Мельпомену (Melpomene);
  • Массалію (Massalia);

Усі вони знаходяться в головному поясі астероїдів. Вони утворилися поблизу Сонця, а тому знайти хоча б на одному з них воду вважалося за межею фантастики. Проте, це сталося, щобільше, воду знайшли у двох астероїдах. 

Такими унікальними небесними тілами виявилися Ірида та Массалія.

 

На поверхні двох астероїдів виявлено джерело життя — що кажуть науковці
Молекули води виявлені на астероїді. Зображення: NASA/Carla Thomas/SwRI

"Ми виявили особливість, яка однозначно пов’язана з молекулярною водою на астероїдах Айріс і Массалія. Ми заснували наше дослідження на успіху команди, яка знайшла молекулярну воду на освітленій сонцем поверхні Місяця. Ми думали, що можемо використати SOFIA, щоб знайти цей спектральний підпис на інших тілах", — розповіла провідний автор дослідження доктор Анісія Арредондо з Південно-західного науково-дослідного інституту. 

За оцінкою науковців, на кожен кубічний метр ґрунту астероїда припадає приблизно банка газованої води, що схоже на значення, засноване на спостереженнях Місяця з SOFIA. 

"Грунтуючись на інтенсивності смуги спектральних особливостей, кількість води на астероїді відповідає кількості води на освітленому сонцем Місяці. Подібним чином, на астероїдах вода також може зв’язуватися з мінералами, а також адсорбуватися на силікаті та бути захопленою або розчиненою в силікатному ударному склі", — додала доктор Арредондо. 

Раніше ми писали, вчений виявив у Тихому океані дивні маленькі сфери з метеора, які можуть бути доказом існування позаземного життя. 

Нагадаємо, ми розповідали, що у метеориті, який впав на Землю, виявили позаземні білки та пил, старші за Сонце.

Також ми повідомляли, науковці виявили у зразках астероїда Рюгу важливі докази, що життя на Землю потрапило саме з космосу.

космос
астероїди
вода
вчені
дослідження
позаземне життя

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