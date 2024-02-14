Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Ученые обнаружили источник жизни на поверхности двух астероидов — это впервые в истории arrow

Ученые обнаружили источник жизни на поверхности двух астероидов — это впервые в истории

14 февраля 2024 21:46
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
На поверхности двух астероидов обнаружен источник жизни — что говорят ученые
Астероиды рядом с планетой Земля. Изображение: Victor Habbick Visions/Science photo library
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

То, что мы на планете Земля называем источником жизни, раньше считалось дефицитным товаром во Вселенной. Тем не менее все чаще ученые находят в Солнечной системе и за ее пределами миры и космические объекты, имеющие эти уникальные молекулы Н2О. Так впервые за всю историю наблюдений вода была найдена на поверхности двух астероидов. Хотя раньше считалось, что подобные небесные тела не могут обладать столь ценным материалом.

О своем сенсационном открытии группа американских исследователей рассказала в научном труде, опубликованном в The Planetary Science Journal, пишет IFLScience.

Читайте также:

Что следует знать об астероидах?

Следует заметить, что эти небесные тела являются остатками процесса формирования планет, поэтому их состав может изменяться в зависимости от того, где они образовались в солнечной туманности.

Поэтому больше ученых интересует распределение воды на астероидах, ведь это может пролить свет на то, как вода попала на Землю.

Что известно о сенсационном открытии ученых?

Исследователи использовали данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA) о четырех сухих силикатных астероидах, а именно:

  • Ириде (Iris);
  • Партенопе (Parthenope);
  • Мельпомене (Melpomene);
  • Массалии (Massalia);

Все они находятся в главном поясе астероидов. Они образовались вблизи Солнца, поэтому найти хотя бы на одном из них воду считалось за пределом фантастики. Тем не менее это случилось, более того, воду нашли в двух астероидах.

Такими уникальными небесными телами оказались Ирида и Массалия.

 

На поверхности двух астероидов обнаружен источник жизни, что говорят ученые.
Молекулы воды обнаружены на астероиде. Изображение: NASA/Carla Thomas/SwRI

"Мы обнаружили особенность, которая однозначно связана с молекулярной водой на астероидах Айрис и Массалия. Мы основали наше исследование на успехе команды, которая нашла молекулярную воду на освещенной Солнцем поверхности Луны. Мы думали, что можем использовать SOFIA, чтобы найти эту спектральную подпись на других телах", — рассказала ведущий автор исследования доктор Анисия Арредондо из Юго-Западного научно-исследовательского института.

Согласно оценке ученых, на каждый кубический метр почвы астероида приходится примерно банка газированной воды, что похоже на значение, основанное на наблюдениях Луны с SOFIA.

"Основываясь на интенсивности полосы спектральных особенностей, количество воды на астероиде соответствует количеству воды на освещенной солнцем Луне. Подобным образом, на астероидах вода также может связываться с минералами, а также адсорбироваться на силикате и быть захваченной или растворенной в силикатном ударном стекле", — добавила доктор Арредондо.

Ранее мы писали, что ученый обнаружил в Тихом океане странные маленькие сферы из метеора, которые могут служить доказательством существования внеземной жизни.

Напомним, мы рассказывали, что в метеорите, который упал на Землю, обнаружили внеземные белки и пыль старше Солнца.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили в образцах астероида Рюгу важные доказательства того, что жизнь на Землю попала именно из космоса.

космос
астероиды
вода
ученые
исследование
внеземная жизнь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме