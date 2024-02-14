На поверхности двух астероидов обнаружен источник жизни — что говорят ученые

Ученые обнаружили источник жизни на поверхности двух астероидов — это впервые в истории
То, что мы на планете Земля называем источником жизни, раньше считалось дефицитным товаром во Вселенной. Тем не менее все чаще ученые находят в Солнечной системе и за ее пределами миры и космические объекты, имеющие эти уникальные молекулы Н2О. Так впервые за всю историю наблюдений вода была найдена на поверхности двух астероидов. Хотя раньше считалось, что подобные небесные тела не могут обладать столь ценным материалом.
О своем сенсационном открытии группа американских исследователей рассказала в научном труде, опубликованном в The Planetary Science Journal, пишет IFLScience.
Что следует знать об астероидах?
Следует заметить, что эти небесные тела являются остатками процесса формирования планет, поэтому их состав может изменяться в зависимости от того, где они образовались в солнечной туманности.
Поэтому больше ученых интересует распределение воды на астероидах, ведь это может пролить свет на то, как вода попала на Землю.
Что известно о сенсационном открытии ученых?
Исследователи использовали данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA) о четырех сухих силикатных астероидах, а именно:
- Ириде (Iris);
- Партенопе (Parthenope);
- Мельпомене (Melpomene);
- Массалии (Massalia);
Все они находятся в главном поясе астероидов. Они образовались вблизи Солнца, поэтому найти хотя бы на одном из них воду считалось за пределом фантастики. Тем не менее это случилось, более того, воду нашли в двух астероидах.
Такими уникальными небесными телами оказались Ирида и Массалия.
"Мы обнаружили особенность, которая однозначно связана с молекулярной водой на астероидах Айрис и Массалия. Мы основали наше исследование на успехе команды, которая нашла молекулярную воду на освещенной Солнцем поверхности Луны. Мы думали, что можем использовать SOFIA, чтобы найти эту спектральную подпись на других телах", — рассказала ведущий автор исследования доктор Анисия Арредондо из Юго-Западного научно-исследовательского института.
Согласно оценке ученых, на каждый кубический метр почвы астероида приходится примерно банка газированной воды, что похоже на значение, основанное на наблюдениях Луны с SOFIA.
"Основываясь на интенсивности полосы спектральных особенностей, количество воды на астероиде соответствует количеству воды на освещенной солнцем Луне. Подобным образом, на астероидах вода также может связываться с минералами, а также адсорбироваться на силикате и быть захваченной или растворенной в силикатном ударном стекле", — добавила доктор Арредондо.
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