На поверхности двух астероидов обнаружен источник жизни — что говорят ученые

Астероиды рядом с планетой Земля. Изображение: Victor Habbick Visions/Science photo library

То, что мы на планете Земля называем источником жизни, раньше считалось дефицитным товаром во Вселенной. Тем не менее все чаще ученые находят в Солнечной системе и за ее пределами миры и космические объекты, имеющие эти уникальные молекулы Н 2 О. Так впервые за всю историю наблюдений вода была найдена на поверхности двух астероидов. Хотя раньше считалось, что подобные небесные тела не могут обладать столь ценным материалом.

О своем сенсационном открытии группа американских исследователей рассказала в научном труде, опубликованном в The Planetary Science Journal, пишет IFLScience.

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Следует заметить, что эти небесные тела являются остатками процесса формирования планет, поэтому их состав может изменяться в зависимости от того, где они образовались в солнечной туманности.

Поэтому больше ученых интересует распределение воды на астероидах, ведь это может пролить свет на то, как вода попала на Землю.

Что известно о сенсационном открытии ученых?

Исследователи использовали данные Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA) о четырех сухих силикатных астероидах, а именно:

Ириде (Iris);

Партенопе (Parthenope);

Мельпомене (Melpomene);

Массалии (Massalia);

Все они находятся в главном поясе астероидов. Они образовались вблизи Солнца, поэтому найти хотя бы на одном из них воду считалось за пределом фантастики. Тем не менее это случилось, более того, воду нашли в двух астероидах.

Такими уникальными небесными телами оказались Ирида и Массалия.

Молекулы воды обнаружены на астероиде. Изображение: NASA/Carla Thomas/SwRI

"Мы обнаружили особенность, которая однозначно связана с молекулярной водой на астероидах Айрис и Массалия. Мы основали наше исследование на успехе команды, которая нашла молекулярную воду на освещенной Солнцем поверхности Луны. Мы думали, что можем использовать SOFIA, чтобы найти эту спектральную подпись на других телах", — рассказала ведущий автор исследования доктор Анисия Арредондо из Юго-Западного научно-исследовательского института.

Согласно оценке ученых, на каждый кубический метр почвы астероида приходится примерно банка газированной воды, что похоже на значение, основанное на наблюдениях Луны с SOFIA.

"Основываясь на интенсивности полосы спектральных особенностей, количество воды на астероиде соответствует количеству воды на освещенной солнцем Луне. Подобным образом, на астероидах вода также может связываться с минералами, а также адсорбироваться на силикате и быть захваченной или растворенной в силикатном ударном стекле", — добавила доктор Арредондо.

Ранее мы писали, что ученый обнаружил в Тихом океане странные маленькие сферы из метеора, которые могут служить доказательством существования внеземной жизни.

Напомним, мы рассказывали, что в метеорите, который упал на Землю, обнаружили внеземные белки и пыль старше Солнца.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили в образцах астероида Рюгу важные доказательства того, что жизнь на Землю попала именно из космоса.