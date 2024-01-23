Ученые показали единственные настоящие снимки, сделанные на Венере — какая планета

Иллюстрация предстоящей миссии Rocket Lab на Венеру, которая будет запущена в конце 2024 года. Изображение: Rocket Lab

Ближайшей к Земле планетой традиционно считают Венеру. А еще она имеет схожий размер, состав и плотность. Но несмотря на это стать близнецом ей не суждено. Вторая от Солнца планета абсолютно пуста и не имеет жизни. Кислотные облака в ее атмосфере токсичны, а поверхность враждебна даже для космических аппаратов.

Астронавту вряд ли удастся собственными глазами увидеть Венеру изнутри. Но верите или нет, а ученым все же удалось сделать настоящие снимки ее поверхности. И если бы мы могли гулять по этой планете, то наблюдали бы именно это. Как пишет ScienceAlert, уникальные кадры удалось сделать еще в прошлом веке.

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Почему Венера такая враждебная

Из-за парникового эффекта средняя температура поверхности Венеры составляет ужасающие +464°C, а атмосферное давление почти в 100 раз превышает земное. Слои атмосферы состоят из углекислого газа и сульфатной кислоты, что тоже губительно для жизни.

Если быть точным, то верхняя часть облаков Венеры состоит из капелек серной кислоты, а в средней и нижней частях преобладают соли соляной кислоты (хлориды) в виде кристаллических частиц.

Планета полностью сухая, имеет длинные реки расплавленной лавы и тысячи вулканов.

История единственных снимков Венеры

Так известно, что в период с 1961 по 1984 советская космическая программа под названием "Венера" отправила серию из 16 зондов на соседку Земли. Это была первая программа, успешно вошедшая в атмосферу другой планеты с Venera 3 в 1966 году.

А в 1970 году Venera 7 был первым зондом, совершившим мягкую посадку на другой планете. Из-за сложных условий на Венере побывали всего 8 посадочных аппаратов.

Поверхность Венеры. Фото: Venera 13/Don P.Mitchell

Интересно то, что хотя зонды Venera и удавалось удачно посадить на планету, ни один из них не мог просуществовать в том враждебном мире более двух часов. Дольше всего продержался Venera 12, который просуществовал 110 минут, прежде чем поддаться теплу и давлению.

Снимки планеты сделали аппараты Venera 9, Venera 10, Venera 13 и Venera 14. А звук записали только два последних зонда.

Вы можете посмотреть эти удивительные снимки, сделанные в период с 1975 по 1982 годы, чтобы немного открыть для себя настоящую Венеру.

Изображение поверхности Венеры, сделанные аппаратами Venera 9 и Venera 10 в 1975 году. Фото: sciencealert.com

Вы можете заметить значительную разницу в качестве изображения между двумя периодами времени, даже если их разделяли всего несколько лет.

Изображение поверхности Венеры, сделанные Venera 13 в 1982 году. Фото: sciencealert.com

Глядя на фото трудно поверить, что этот далекий золотистого оттенка мир сверхгорячий, ядовитый и может раздавить своим давлением.

Кстати, этот золотой оттенок — результат солнечного света, проникающего сквозь венерианские облака и окрашивающего поверхность. Обработка изображений, выполненная в Университете Брауна, показывает, что камни и грязь на поверхности планеты имеют темно-серый оттенок. Возможно, это потому, что на поверхности Венеры преобладают вулканические элементы.

Venera 13 в оригинальном цвете (наверху) и с удалением эффектов атмосферной фильтрации (внизу). Изображение: USSR Academy of Sciences/Brown University

Изображение поверхности Венеры, сделанные Venera 13 в 1982 году. Фото: sciencealert.com

Следует заметить, что Rocket Lab планирует запустить долгожданную частную миссию на Венеру уже в конце 2024 года, а точнее 30 декабря, используя свой опыт миссии на Луну.

Миссия, также называемая Venus Life Finder, отправит небольшой космический корабль на Венеру. Зонд отделится и войдет в атмосферу планеты, оснащенный единственным прибором, автофлуоресцентным нефелометром, чтобы выявить присутствие органических соединений в каплях в облаках планеты.

Эта миссия первая в серии, предложенной учеными из Массачусетского технологического института для поиска доказательств жизни в атмосфере Венеры.

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