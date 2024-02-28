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Вчені знайшли відбиток паралельного всесвіту — він знаходиться у космосі

28 лютого 2024 22:14
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
У космосі знайдено відбиток від паралельного всесвіту
Гігантська порожнеча у космосі. Фото: freepik.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Вчені стверджують, що паралельні світи дійсно можуть існувати. Підтвердженням цього є загадковий об’єкт, відомий як "холодна пляма". Він уважно вивчався десятки років. Науковці сходяться на думці, що він може бути відбитком від паралельного всесвіту і виник в момент народження Всесвіту після Великого вибуху.

Найважливіші деталі неймовірного відкриття повідомило видання Bright Side.

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Так, холодна пляма — це гігантський холодний регіон, розміри якого становить буквально мільярди світлових років. Відомо, що цю холодну точку астрономи вперше виявили ще 2004 року. З того часу науковці намагаються пояснити, що це. 

Остання ідея, яку висунула космолог і фізик-теоретик Лаура Мерсіні-Гоутон, виявилася найбільш правдоподібною. Саме вона зробила припущення, що холодна пляма може бути відбитком зіткнення нашого Всесвіту з паралельним. 

"Стандартна космологія не може пояснити таку гігантську космічну діру. Це безпомилковий відбиток іншого всесвіту за межею нашого власного", — каже Мерсіні-Гоутон.

 

Вчені відкрили у космосі портал, який веде до паралельного всесвіту
Збільшення області холодної плями на карті космічного мікрохвильового фону (CMB). Зображення: NASA/WMAP 

Припущення Мерсіні-Гоутон ґрунтується на теорії мультивсесвіту. Ця теорія говорить, що насправді у світі існує нескінченна кількість всесвітів, подібних нашому. Вони постійно стикаються один з одним, "штовхаючи" один одного, що створює новий Великий Вибух. Тобто це саме холодне місце можна назвати "синяком" від такого зіткнення. 

Це відкриття потенційно підтверджує гіпотези про існування паралельних всесвітів, чи світів, які, за припущеннями вчених, можуть існувати паралельно з нашим, але мати зовсім відмінні від нашої властивості. Деякі з цих теорій підкріплені серйозними фізико-математичними розрахунками.

 

Раніше ми розповідали, що невідомий космічний об'єкт змінив орбіту Землі мільйони років тому. Вчені дізналися чим це могло бути. 

Нагадаємо, ми писали, що NASA хоче відправити у космос міжзоряний пилосос, щоб розкрити деякі таємниці Всесвіту та нашої Сонячної системи.

Також ми повідомляли, вчені відкрили найяскравіший об'єкт у Всесвіті, який зжирає одне Сонце на день.

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