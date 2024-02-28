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Ученые нашли отпечаток от параллельной вселенной — он находится в космосе

28 февраля 2024 22:14
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
В космосе найден отпечаток от параллельной вселенной
Гигантская пустота в космосе. Фото: freepik.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Ученые утверждают, что параллельные миры действительно могут существовать. Подтверждением тому является загадочный объект, известный как "холодное пятно". Он внимательно изучался десятки лет. Ученые сходятся во мнении, что он может быть отпечатком от параллельной вселенной и возник в момент рождения Вселенной после Большого взрыва.

Важнейшие детали невероятного открытия сообщило издание Bright Side.

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Так, холодное пятно — это гигантский холодный регион, размеры которого составляет буквально миллиарды световых лет. Известно, что эта холодная точка впервые была обнаружена еще в 2004 году. С этого времени ученые пытаются объяснить, что это.

Последняя идея, которую выдвинула космолог и физик-теоретик Лаура Мерсини-Хоутон, оказалась наиболее правдоподобной. Именно она сделала предположение, что холодное пятно может являться отпечатком столкновения нашей Вселенной с параллельной.

"Стандартная космология не может объяснить такую гигантскую космическую дыру. Это безошибочный отпечаток другой вселенной за пределом нашей собственной", — говорит Мерсини-Гоутон.

 

Ученые открыли в космосе портал, ведущий к параллельной вселенной
Увеличение области холодного пятна на карте космического микроволнового фона (CMB). Изображение: NASA/WMAP

Предположение Мерсини-Хоутон основывается на теории мультивселенной. Эта теория говорит, что на самом деле в мире существует бесконечное количество вселенных, подобных нашей. Они постоянно сталкиваются друг с другом, "толкая" друг друга, что создает новый Большой Взрыв. То есть это самое холодное место можно назвать "синяком" от такого столкновения.

Это открытие потенциально подтверждает гипотезы о существовании параллельных вселенных или миров, которые, по предположениям ученых, могут существовать параллельно с нашим, но обладают совершенно отличными от нашей свойствами. Некоторые из этих теорий подкреплены серьезными физико-математическими расчетами.

 

Ранее мы рассказывали, что неизвестный космический объект сменил орбиту Земли миллионы лет назад. Ученые узнали, чем это могло быть.

Напомним, мы писали, что NASA хочет отправить в космос межзвездный пылесос, чтобы раскрыть некоторые тайны Вселенной и нашей Солнечной системы.

Также мы сообщали, что ученые открыли самый яркий объект во Вселенной, который сжирает одно Солнце в день.

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